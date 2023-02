Figyelmeztetnek a kutatók, ezek után tuti máshogy iszod a kávéd

A kapszulás kávék virágkorukat élik, környezetvédelmi szempontból mégis kártékonynak minősítették őket, mivel egyes vélemények szerint az előállításuk túlságosan energiaigényes, továbbá szükségtelen mennyiségű hulladéktermeléssel is járnak. Hamburg városában 2016-ban éppen ezért be is tiltották az állami intézményekben a kapszulás kávéfőzők használatát. A kanadai Quebec Egyetem friss tanulmánya azonban rámutatott: mindeddig tévedtünk a kapszulákkal kapcsolatban – írja a BBC.

Fotó: Pixabay

A kutatásból először is az derül ki, hogy a kávé a világ egyik legnépszerűbb itala: naponta 2 milliárd csészényivel fogyasztunk belőle – és az amerikaiak igencsak elhúznak a fejenként napi három csészéjükkel. A kapszulás kávét ugyan már jó negyven éve piacra dobták, csak az utóbbi öt-tíz évben vált igazán népszerűvé: 2021-ről 2022-re például 24 százalékkal nőtt a piaci értéke és vásárlási trendje.

Ezt követően a kutatók azzal kísérleteztek, mennyi üvegházhatású gáz kibocsátásával jár 280 milliliter kávé lefőzése a különböző módszerekkel. Ehhez figyelembe vették a kávébabok megtermelését (amely a procedúra messze leginkább környezetszennyező része) és a keletkező hulladékmennyiséget is addig a pontig, míg a kávé a csészébe kerül.

Fotó: Pixabay

A legtöbb káros gázkibocsátással járó kávéfőzési módnak a hagyományos csöpögtetős metódus bizonyult, részben azért, mert egy csésze kávé lefőzéséhez jóval több kávét kell felhasználnunk, mint a többi verzió esetében, valamint a víz felmelegítése is energiát igényel. A „szégyenlista” második helyén a french press, azaz a dugattyús kávéfőzés áll, szintén a túl nagy mennyiségű kávéőrlemény felhasználása miatt. Ezzel szemben a kapszulás kávé csak a dobogó harmadik fokára került fel, mivel kontrollált adag – 11-13 gramm – kávé kerül a kapszulába, így a pocsékolás kizárt. Ironikus módon a leginkább környezetbarát kávénak az instant kávé bizonyult, amit sokan nem is tartanak kávénak, az elkészítéséhez csak egy vízforralóra van szükség, ami sokkal energiatakarékosabb bármely kávéfőzőnél.

A tanulmány kiemeli, hogy bár fogyasztóként mi is tehetünk a környezetünk megóvásáért, a fő problémát még mindig a kávé előállítása jelenti: a termelés, betakarítás és gyártás felelős a káros gázkibocsátás 40-80 százalékáért.