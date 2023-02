Karácsony zöld ígérete ellenére még mindig parkoló van a Városháza Park helyén

“Visszaadjuk a budapestieknek a Városháza előtt most parkolóként elkerített területet, amely Budapest ideális főtere lehet.” Forrás: Karácsony Gergely főpolgármesteri programja. Köszönjük szépen, szép lett! Ja, nem!" - írta ki Dódity Gabriella fővárosi képviselő a Facebook oldalára, és képen is megmutatta, hogy néz most ki a Városháza Park helye.

Több mint három év alatt se történt semmi... Fotó: Facebook

Karácsony Gergely választási kampányában azt ígérte, hogy átalakítják a Városháza előtti parkot zöldövezetté. A terület azonban ma, több mint három évvel később is parkolónak van elkerítve.

Arról volt szó, hogy megnyitják a Városháza előtti teret, de az még mindig el van kerítve. Fotó: Metropol

Karácsony Gergely 2019 októberében lett főpolgármester, a kampányában azt ígérte, visszaadja a fővárosiaknak a Városháza előtti teret és a parkoló helyén közpark lesz. A fővárosi önkormányzat 2021 novemberében hirdetett tervpályázatot a Városháza Park megújítására. A Városháza előtti elzárt, parkolóként használt területen Budapest új, zöld főterét terveztek kialakítani, amely télen parkosított agóraként, azaz az aktív közéleti részvétel, a nyílt társadalmi vita helyszíneként működött volna. A terv alapvetően a zöldfelületeket állítaná a középpontba. Mint ahogyan a Karácsony Gergely-féle városvezetés fogalmazott:

A cél, hogy a Városháza Park legyen Budapest zöld főtere, ennek érdekében Budapest szívében 8 ezer négyzetméter új zöldfelület hozunk létre, hogy cselekedjünk a klímaváltozás ellen. A parkot fásítjuk, hogy kellemes hangulatú helyet alakítsunk ki és enyhítsük a nyári kánikulák hatásait, a csapadékvizet pedig helyben hasznosítjuk a környezettudatosság jegyében.

A baloldali városvezetés azt hirdette meg, hogy a Nyitott Városháza projekt megvalósításával közelebb hozzák az emberekhez a Városháza napi működését.

Azt állították: Budapest új főterét a demokrácia és a társadalmi viták helyszínévé kívánják tenni, helyet adva a megemlékezéseknek, társadalmi és politikai rendezvényeknek.

Csakhogy azóta sem történt egy kapavágás sem. A legújabb ígéretek szerint az új Városháza Parkot 2024-ben vehetik birtokba a budapestiek, addigra a Városháza Károly körúti homlokzatának felújítása és a Merlin épülete is elkészülne. Csakhogy egyelőre mindennek nyoma sincs. Megkérdeztük a fővárosiakat, mit szólnak ehhez, és a válaszokból az derült ki: nemigen hisznek már a főpolgármesteri ígéreteknek.