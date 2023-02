Hoppá: fillérekért lehet ma utazni a BKV-n

Nagyjából 30 éve tart, a népszerűsége egyre nagyobb. Február 14-én tartják a Valentin-napot, amit a szerelmesek imádnak, az egyedülállók pedig szúrós szemmel próbálnak túlélni. Bár sokan nem tudják, de az ünnepnek egyházi háttere is van. Szent Bálint püspököt az ókori Római Birodalom idején kivégezték, ám az eset előtt visszaadta a börtönőr vak lányának látását. Halála előtt pedig búcsúüzenetet küldött a lánynak, amin ez állt: „A Te Bálintod.” Innen terjedt el az, hogy a szerelmes legtöbbször szívhez szóló üzenetet küldenek egymásnak, bár a virágcsokor és a kis ajándék is egyre elterjedtebb hagyomány.

Népi hiedelmek Bálint-napon Ha egy hajadon ezen a napon verebet lát, szegény emberhez fog hozzámenni, de boldog lesz.

Ha egy fiatalasszony Bálint napján félbe vág egy almát, amennyi magot talál benne, annyi gyermeke fog születni.

Bálint-napon babérlevelet kell a párna alá tenni, így a fiatal lány megálmodja a jövendőbelije nevét.

Bálint napjának reggelén a szerelmes csók szerencsét hoz.

A népi hagyomány szerint ha Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés.

Ivartalanítás Valentin-napra Mindenki nyugodjon meg, ez az akció állatokra vonatkozik. A Macskamentők Alapítvány ugyanis mától hirdeti meg ingyenes ivartalanítási és csipeltetési programját, amely budapesti, gazdás, nőstény macskákra vonatkozik. Jelentkezni és további információt kérni a macskamentok@gmail.com e-mail-címen lehet a macska nevének, korának színének, illetve a tulajdonos nevének, címének megadásával.

Aki figyelmes, biztos hogy meglepi kedvesét egy kis ajándékkal Fotó: Kiss Annamarie

150 forint egy korlátlan jegyért

Egyéves a BudapestGO alkalmazás, ezért a főváros születésnapjára is tekintettel egy speciális, szülinapi jeggyel potom 150 forintért utazhatunk egész nap a BKK járatain. A jegyet csak egyszer kell megvenni, és csak ma éjfélig, de korlátlan számú utazásra érvényes, úgy, mint egy napijegy.

Fakivágás Csillaghegyen

Veszélyes fákat vágnak ki a H5-ös HÉV vonalán, Csillaghegy megállóhelyen. Egy veszélyesen bedőlt platánfát, illetve a felsővezeték fölé belógó fák gallyazását végzik majd február 17-ig. A munkákat éjszaka végzik, hogy a vasút forgalmát ne akadályozzák.

Javaslat sportos elismerésre

Március 1-jéig várja a hegyvidéki önkormányzat a XII. Kerület Sportjáért elismerő cím elnyerésére a Hegyvidéken felkészülő vagy tanuló, sportoló gyermekek és felnőtt szakemberek (sportvezetők, edzők, testnevelők) pályázatait. A díj célja a tanulásban és a sportban egyaránt helytálló fiatalok megbecsülése és példaként állítása, valamint a fogyatékossággal élők integrálása a sport által, és sportteljesítményük elismerése. A felhívás az önkormányzat weboldaláról tölthető le.

Megszűnik a védettségi igazolvány

„Tekintettel arra, hogy jelenleg a járványügyi helyzet nem indokolja a védettség igazolását, korlátozások sincsenek hatályban, illetve a védettségi igazolvány nemzetközi összefüggésben kiváltható, indokolt a koronavírus elleni védettséget igazoló igazolvány megszüntetése” – írta a kormány az oldalán. Az igazolványokat azonban nem érdemes eldobni, mert azokban az országokban érvényes lesz, amelyekkel Magyarország megállapodott.

Megszűnik a védettségi igazolvány, de nem érdemes eldobni Fotó: Dombóvári Tamás

Logópályázat az évfordulóra

Idén lesz 150 éves Kőbánya, ez alkalomból logópályázatot hirdetett az önkormányzat és a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ. A pályázaton bárki indulhat és egy pályázó több munkát is benyújthat. Várják az ötletes, egyedi, stílusos terveket, melyek kifejezik Kőbánya sokszínűségét, továbbá nem feltétel, de külön értékelik, ha a „Kőbánya, az élő város” logó színeivel is harmonizál. A szervezők azt kérik, hogy a tervhez pár mondatos szöveges ismertetőt is mellékeljenek a pályázók. A győztes logó alkotója bruttó 150 000 forint sikerdíjban részesül, további öt pályamunkát pedig ajándékcsomaggal jutalmaznak.

Tart a lomtalanítás Csepelen

Február 23-ig végzi az FKF a XXI. kerületben a lomtalanítást a pénteki és a szombati napok kivételével. Az FKF azt kéri a lakóktól, a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. Felhívták a figyelmet: a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. A lomtalanító járművek az érintett körzetben átmeneti forgalmi akadályt képezhetnek.

Szórványos nehézségek szólnak bele a közlekedésbe kedden Fotó: Baranyai Attila

Így közlekedünk kedden

Biztosítás miatt 18 óráig tilos megállni az V. kerületben, a Nagy Ignác utca mindkét oldalán az Alkotmány utca és a Szalay utca között.

mindkét oldalán az Alkotmány utca és a Szalay utca között. Delegáció közlekedése miatt nem lehet megállni 16 óráig az V. kerületben, a Széchenyi téren , a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban.

, a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban. Veszélytelenítés miatt ma 14 óráig lezárják a fél útpályát a XI. kerületi Repülőtéri úton a Kőérberki út közelében. A forgalmat jelzőőrök segítik.

a Kőérberki út közelében. A forgalmat jelzőőrök segítik. Ma estig lezárták a fél útpályát a XVII. kerületben, a Szigetcsép utcában a Földeák utcánál vízvezeték-javítás miatt.

a Földeák utcánál vízvezeték-javítás miatt. Továbbra is tart a vízvezeték-javítás az Üllői úton kifelé a Könyves Kálmán körút előtt, a felüljáró mellett, ezért még mindig zárva tartanak egy sávot.

az kifelé a Könyves Kálmán körút előtt, a felüljáró mellett, ezért még mindig zárva tartanak egy sávot. Csatornajavítás miatt holnap estig lezárták a fél útpályát a XI. kerületi Bártfai utcában a Fejér Lipót utcánál.

a Fejér Lipót utcánál. Előreláthatólag csütörtök reggelig lezárták a buszsávot az V. kerületben, a Kossuth Lajos utcában kifelé a Múzeum körút előtt, mert gázvezetéket javítanak.

kifelé a Múzeum körút előtt, mert gázvezetéket javítanak. Péntek estig javítják a csatornát az I. kerületi Naphegy utcában a Czakó utca közelében, emiatt a fél útpályát lezárták.

A Gyermekvasút is készül a szerelmesek napjára Fotó: Máthé Zoltán

Programajánló

Szerelmesek miséje

A Házasság hete programsorozat berkein belül ma este 7 órakor az Országúti Ferences Templomban (Margit krt. 23.) a szerelmesek számára tartanak szentmisét.

Nagy szívvadászat

Délután 4 órától a Néprajzi Múzeumban levő Kerámiatér több mint 3000 tárgya között sétálva azokra a kérdésekre kereshetjük a választ, lehet-e a tárgyaknak romantikája, és mitől ruházunk fel romantikus érzelmekkel egy tárgyat? A válaszkeresés mellett a látogatók szemügyre vehetik a kerámiák szív alakú díszítményeit is. Egy biztos, ezek a szívek törékenyek!

Forgatag Kőbányán

Délután 4 órától a kőbányai Óhegy park Csősztoronytól induló sétánya Valentin-napi sétánnyá alakul át egyetlen napra. A sétány állomásain hozzávalókat lehet gyűjteni, melyekből a végén saját szerelmi bájitalt keverhetnek a szerelmesek. A forgatagot gólyalábasok, Valentin-napi totó és más nyeremények színesítik.

Valentin-expressz a Gyermekvasúton

Rendkívüli járatokat indít a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút kedden este. 17 és 19 órakor a Valentin-expressz a hűvösvölgyi végállomástól indul és a Szépjuhászné állomásig megy, majd visszafordul. A másfél órás út alatt így kétszer halad át a vonat a patkó alakú alagúton, ami azért teszi különlegessé az utazást, mert a hiedelem szerint a szerelmesek napján átadott, patkó alakú ajándékoktól a párkapcsolatok megerősödését lehet várni. A párokat a romantikus hangulatú kocsiban az odaúton édesség és pezsgő fogadja, a visszaúton pedig Budapest festői panorámája mellett fogyaszthatják el ünnepi vacsorájukat, ami egy választható főfogásból és desszertből áll.

Utolsó esély a páros akción

Máig tart az állatkert páros akciója, amelynek keretében a házaspárok, szerelmespárok, testvérek, rokonok egy ölelésért cserébe egy jeggyel nézhetik meg az állatkertet mind a ketten.