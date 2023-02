Szerelmes vagy? Ez a jó hírünk van a számodra

Igaz, hogy kedden lesz Valentin-nap, de a szerelmeseknek már ezen a hétvégén számos programmal készülnek szerte a fővárosban. A Fővárosi Állat- és Növénykert szombattól egészen keddig páros kedvezménnyel várja a látogatókat: a szerelmespárok, testvérek, rokonok, barátok egy jegy áráért léphetnek be ketten. Ennek azonban van egy feltétele: a bejáratnál meg kell ölelni egymást! A páros kedvezmény a 110 éves Schäftner-körhintára is érvényes, illetve az állatkerten belüli vendéglátóhelyek is különböző akciókkal várják a szerelmeseket.

Love story az állatoknál A dolmányos hangyászokat nyolcvan év kihagyás után látja ismét az állatkerti közönség. A pálmaházban Ricardo, a hím példány december óta epekedve várta, hogy társat kaphasson, ez pedig nemrég meg is történt. A nőstény hangyász – kinek nevét ma reggel még homály fedi – már ott van Ricardo mellett, a gondozók pedig épp az összeszoktatásukon dolgoznak.

Egy ölelés a testvérektől, a szerelmesektől és egy jegy áráért mehetnek az állatkertbe Fotó: Máté Krisztian

További programok, amik beharangozzák a szerelmesek napját:

Valentin-napi jácintvásár lesz szombat reggel 8 órától a Czakó Piaczon (I. ker., Czakó utca 15.) magyar termesztésű jácintokat lehet vásárolni, hogy illatozó virágokkal hangolódhassunk a Valentin-napra.

lesz szombat reggel 8 órától a Czakó Piaczon (I. ker., Czakó utca 15.) magyar termesztésű jácintokat lehet vásárolni, hogy illatozó virágokkal hangolódhassunk a Valentin-napra. Szerelmes kiskertpiac vár mindenkit vasárnap 10 órától a Madhouse-ban (VI. ker., Anker köz 1–3.). A hely most különleges gasztro- és italkínálattal várja a látogatókat. Emellett a természetközeli esküvőt tervező párok inspirációkat, vagy köszönetajándék-ötleteket is kaphatnak.

vár mindenkit vasárnap 10 órától a Madhouse-ban (VI. ker., Anker köz 1–3.). A hely most különleges gasztro- és italkínálattal várja a látogatókat. Emellett a természetközeli esküvőt tervező párok inspirációkat, vagy köszönetajándék-ötleteket is kaphatnak. Virág- és sütivásár lesz a Margit körúti nor/ma grand pékségben. Szombattól keddig friss tulipáncsokrokat, cserepeseket és mininövényeket vihetünk haza, emellett északi sütikülönlegességgel is készülnek a szervezők.

170 éve kezdték el a budai váralagutat

1853. február 10-én indult el a Lánchíd budai hídfőjét és Krisztinavárost összekötő alagút építése. Az ötlet Széchenyi Istvántól származik, aki 1842-ben javasolta először a Várhegy keresztülfúrását. Jókai Mór úgy fogalmazott az alagútról: „A dolog több mint bizonyos, a terv kész, az egylet megalakult, a kivitel gyerekség”. A létesítményt végül 1857. április 30-án adták át a forgalomnak, és egészen 1918-ig fizetni kellett azoknak, akik átmentek rajta: a gyalogosok egy krajcárt, az egylovas kocsik tulajdonosai három, a kétlovas kocsik tulajdonosai pedig hat krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek.

170 éve fogtak neki az alagút építésének, amely négy évig tartott Fotó: Jászai Csaba

Kezdődik a Házasság hete

Február 12-től 19-ig tart az idei Házasság hete. A kezdeményezés egy hétig a család és a házasság fontosságára hívja fel a figyelmet. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke idén Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István.

Így közlekedünk a hétvégén

8 és 14 óra között nem szabad megállni a II. kerületi Gyorskocsi utca páratlan oldalán a Nagy Imre tér és a Kacsa utca között.

Tilos lesz megállni ma 16.30 és 21.30 között a XX. kerületben, a Nagy György István utca 4–6. szám előtt delegáció közlekedése miatt.

Rendezvény miatt szombaton reggel 6 és este 6 között nem lehet megállni az V. kerületben, a Fővám tér 2–3. szám, a Szemere utca 3–5. szám és az Erzsébet tér 4. szám előtt.

Gyűlés lesz az I. kerületben, emiatt szombaton reggel 6 és este 8 óra között tilos megállni a Lovas utca (Anjou bástya alatti) négy „U alakú” nagyparkoló teljes területén.

Péntek reggeltől szombat estig egy toronydaru bontása miatt a II. kerületi Bem József utcában a Fő utca előtt a Bem rakpart felé a forgalmat a parkolósávba terelik.

Várhatóan ma estig a Belvárosban a Kálmán Imre utcában a Hold utca közelében mindkét irányban útszűkületre kell készülni, mert beszakadt az útpálya.

Ma este 8 óráig gázvezetéket javítanak a Rákóczi úton, emiatt befelé a Blaha Lujza térnél lezárták az Akácfa utcába jobbra kanyarodó sávot egy rövidebb szakaszon.

Elszórt fennakadások lesznek a közlekedésben a hétvégén Fotó: Metropol

Hétvégi programajánló

Tisztítják az Ördög-árkot

Közösségi szemétszedést szervez a II. kerületi önkormányzat, február 11-én 10 órakor az Ördög-árok mentén tisztítják meg a közterületet, illetve az árkot. A szervezők zsákokkal és kesztyűvel készülnek, de azt kérik, hogy jó tartású bakancsban menjenek a szemétszedők, mert az Ördög-árok partján helyenként kifejezetten nehéz a terep. Az indulás a Pasaréti út és a Battai lépcső találkozásánál lesz, a szemétszedés körülbelül 12 óráig tart.

Disznótor Csepelen

Reggel 8 órakor kezdődik a disznólkodás és a mulatság a XXI. kerületi napközis táborban (Hollandi út 18.). A hentesmunka mellett pásztorjáték, jegesmedve-táncoltatás, kolbásztöltő verseny és élő zenés kívánságműsor színesíti a programot.

Természetfotós fesztivál

Az Erzsébetligeti Színházban világhírű természetfotósok munkáit nézhetik meg 9.00 és 18.30 között. A kiállítást és a fesztivál mellett számos fotós előadását hallgathatja meg a közönség. A nap végén tombolahúzást tartanak.

Tanyaudvari farsang

Szombaton 10 és 16 óra között kézműves programokkal várja a családokat 10 és 16 óra között a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat. Többek között álarckészítéssel, arcfestéssel, forró teával, hotdoggal és kürtőskaláccsal készülnek a szervezők.

Vetőmagbörze

A XVII. kerületi Vigyázóban ismét megrendezik a nagy sikerű vetőmagbörzét. A látogatók zöldség- és virágvetőmagokból, gumókból, hagymákból, cserepes növényekből és különlegesebb vetőmagokból is válogathatnak. A gyerekek pedig rajzolhatnak, színezhetnek vagy préselt növényt ragaszthatnak.

Balkáni buli

Péntek este a Gödörben BalkanBeats bulit tartanak. A különleges est varázsa és a kimeríthetetlen sokszínűség a szláv, keleti, zsidó hagyományból, valamint a romák kultúrájából fakad. A talpalávalót DJ Robert Soko, DJ Suefo, a Szilvási Gipsy Folk Band és DJ Gypsy Box szolgáltatja.