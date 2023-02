Háborognak a lakók a Szilas-patak partjára tervezett kerékpárút miatt

Alaposan kiverte a biztosítékot a XV. kerületiek körében annak a bicikliútnak a tervezete, ami teljesen megváltoztatná a Szilas-patak környékét. A természetvédelmi területen elképzelt fejlesztés célja az lenne, hogy összekösse a 16. és a 4. kerületi bringautakat, ám a tiltakozók szerint súlyos környezeti károkat okozhat. A bicikliút ellen a Liva-vízimalom és Szilas tó-mentő Egyesület emelte fel a hangját. Mint mondják: az aszfaltút nemcsak elválasztja és felaprózza az élőhelyeket, hanem ökológiai csapdaként tömegesen el is pusztíthatja a vízirovarokat.

Több állat élőhelye kerülhet veszélybe. Fotó: Google Maps

Az egyesület szerint a sáv a vizes élőhely közvetlen közelében nagyon súlyos károkat, például a védett láp teljes pusztulását okozhatja. Az aszfaltút kártékony hatását tovább erősítheti, ha valami megvilágítást is kitalálnak, mert akkor a kivilágított aszfaltút egy gigantikus, komplex ökológiai csapdává válik. Ahogy fogalmaznak, egy csapadékos időjárás következtében a patak és a tó is kiléphet a medréből, ebben az esetben pedig teljesen elzárná az utat, arról nem is beszélve, hogy maga a kerékpárút szerkezete is sérülne, aláfolyások alakulhatnának ki, amelyek rendkívüli balesetveszélyessé tehetnék az utat.

További érvként hozza fel az egyesület azt is, hogy a vizenyős talaj jelentős talajmunkát igényel, így hatalmas mennyiségű földet kéne megmozgatni ahhoz, hogy egy stabil kerékpárút készülhessen. Ráadásul több faj is talajon, vagy talaj közelében él, ami azt jelenti, hogy itt táplálkoznak, fészkelnek, vonulnak, párzanak.

A kerékpárút a környezetvédelmi aggályok mellett ráadásul nem is gazdaságos. Ahogy fogalmaznak, ha a kerékpárút kikerülné a természetvédelmi területet, olcsóbb lenne az építkezés, mivel a Cinkotai úton, szilárd talajon haladna, és ott egyenesen csatlakozhatna a Mogyoródi úthoz Újpest felé.

Az egyesület mindezek tükrében február 26-án vasárnap az érintett területen gyűlést tart, hogy ismertessék álláspontjukat, és bemutassák javaslataikat az érdeklődőknek.

A közvetlen a Szilas-patak mellé tervezett kerékpárút nincs rendben. Egy általunk, természet- és környezetvédők szerint jobbnak tartott útvonal nyomvonalának kerékpáros bejárására invitálunk!

– írják felhívásukban.

Az ügyben megkerestük a XV. kerületi önkormányzatot azért, hogy megtudjuk, milyen társadalmi egyeztetés előzte meg a beruházás előkészítését, mikorra készülhetne el az út, és mivel indokolják, hogy a természetvédelmi területen keresztül jelölték ki a nyomvonalat, amint reagálnak, frissítjük cikkünket.