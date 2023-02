Feldolgozhatatlan tragédia: két nappal eltűnése után holtan találták meg a Pest vármegyei fiatalt

„Feltehetően önkezével vetett véget az életének” – osztotta meg a keresés egyik résztvevője a Facebookon. A fiatal fiú még csütörtökön tűnt el Telkiben, keresésébe pedig édesanyja felhívására – a rendőrségen kívül – több önkéntes is bekapcsolódott. Azonban sajnos szombaton délután be is fejeződött a keresés, mivel erdészek rábukkantak a fiatal testére. Végül az I. kerületi tűzoltók vitték ki az erdőből, majd a rendőrségi helyszínelés után elszállították.

Fotó: Pixabay

„Ismerték őt a gyerekeim. Feldolgozhatatlan tragédia történt. Megint egy értemetlen halál. Nyugodjon békében Botond!” – írta egy ismerős.

„Figyeljünk már egymásra! Beszéljetek, kommunikáljatok, kérdezzetek! És soha ne legyintsetek semmi olyan jelre, amit észrevesztek. És ne legyetek lusták utánamenni a dolgoknak. Nyugodj békében, Botond!” – írta egy környékbeli nő.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tavaly szeptemberben figyelmeztetett, hogy a szakemberek szerint az elmúlt két évben a középiskolás korosztály mentális egészsége nagyon aggasztó állapotba került, miközben „hatalmas kapacitáshiánnyal” küzdenek az iskolapszichológusok, családsegítő központok munkatársai és a gyermekpszichiátriák.

Január 13-án egy kamasz a Pesti úti panelsor egyik házából vetette a mélybe magát, a fiatal életét vesztette. Január végén Nagykőrösnél egy fiatal lány a vonat elé vetette magát. Vasárnap délelőtt egy férfi autójával egy villanyoszlopnak hajtott, szintén öngyilkossági szándékkal. Ő túlélte a balesetet.