Botrány Ferihegyen: Leállhat a teherforgalom, sztrájkra készülnek a biztonságiak

Komoly fennakadást és csaknem napi százmillió forint bukást okozhat Ferihegyen a teherforgalom leállása. A biztonsági átvilágítást végzők azért szüneteltetnék a munkát, mert több tucat család megélhetését kockáztatja a Wini Security Kft., amely alvállalkozóján keresztül nem fizette ki 40-50 munkavállaló januári bérét - tudta meg a Metropol a cég egy korábbi dolgozójától. A magát megnevezni nem kívánó illető elmondta azt is, hogy a Wini-t megbízó Celebi Aviation Holding elutalta a szerződés szerinti összeget, de a Wini Security bankszámláját zárolta a NAV. A dolgozók nincsenek tisztában minden részlettel, de állítólag egy volt kollégájuk után fél évig nem fizetett járulékokat sem a Wini Security Kft.

A teherszállítmányok raktározása napi százmilliót is hoz a megbízó Celebi csoportnak, amely egy évben akár több százmilliárd bevételt produkál. Ha a biztonságiak beszüntetik a munkát, akkor leáll Ferihegyen a teherforgalom, hatalmas károkat okozva a megbízó cégnek. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Metropolnak a neve elhallgatását kérő személy azt nyilatkozta, hogy a Celebi megígérte a munkavállalóknak, hogy a héten megoldja valahogyan az aggasztó helyzetet, mert nekik sem jó, ha szünetelne a munka.

Márpedig 10 napon belül leállás várható, ha nem látják a dolgozók hosszú távon biztosítva a jövőjüket. A biztonságiak családos emberek, nem engedhetik meg maguknak, hogy a pénzükre várjanak, és a gyerekeiket bizonytalanságnak tegyék ki. Ráadásul számukra későn derült ki, hogy a NAV zárolta a Wini Security számláját, amely egyébként további alvállalkozón keresztül fizette a béreket.

– mondta az illető hozzátéve: " Attól félnek a védelmi munkát végzők, hogy bár a Celebi segítőkészen áll a helyzethez és egy hónapot kifizet pluszban a Wini Security helyett, de utána bizonytalanság várja őket. Hiszen a Celebi sem tudja átvállalni hosszú távon a kifizetést. Akkor a munkavállalók családostól mehetnek tönkre, de van olyan is köztük, aki vidékről jár fel autóval vagy albérletet fizet. Ráadásul azt is nehezményezik, hogy úgy dolgoztak januárban akár 400 órát, hogy a vezetőség nem tájékoztatta őket a hamarabb kialakult helyzetről, amiről nyilván tudomásuk volt. "

A Wini Security kft körülbelül 20-25 milló Ft munkabért nem fizetett ki a Ferihegyen dolgozóknak, de a cégnek országosan 600 -800 ember dolgozik alvállalkozókon keresztül, összesen ennyien nem kaptak fizetést. A cég legutóbbi pénzügyi jelentése szerint 2021-ben, 2 901 771 010 forint nettó árbevétele volt. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A munkaleállás kész katasztrófát jelent a Ferihegy földi kiszolgálását végző cégnek.

Ez a tevékenység speciális képzést igényel. Leállás esetén az átvilágítást végzőket nem lehet azonnal pótolni. A munka elvégzéséhez féléves előzetes kiképzésre van szükség, hiszen export és import raktárról van szó. Ha az árut nem világítják át szakszerűen, az komoly veszélyforrást jelenthet, hiszen akár robbanóanyag is lehet egy rakományban, amely a raktárból már egyenesen a repülőgépre megy.

A Celebi Cargo a Wini Security Kft. megbízója, amely a teljes raktárbázis védelmével van megbízva, gépi, illetve kézi átvizsgálással. A biztonságiak kibontják a ládákat, amelyekben például bankautomaták vannak. Leellenőrzik, hogy van-e benne például robbanóanyag vagy szúróeszköz. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Metropol megkereste a Celebi cargo-t és a NAV-ot is. A Celebi cargo megkeresésükre nem kívánt nyilatkozni, nem erősítette meg azt sem, hogy a megoldáson dolgoznak. A NAV sajtóosztálya adó titoktartás miatt ugyan nem hozhat nyilvánosságra konkrét adatokat, de annyit elárult, hogy "vagyonbiztosítási intézkedéseknél különös figyelmet fordít arra, hogy a kényszerintézkedés lehetőség szerint ne, vagy csak indokolt esetben érintsen olyan vagyonelemet – bankszámlapénzt például –, amiből munkavállalók bérét fizetik. A NAV ezért elsősorban egyéb vagyonelemek zárolására fókuszál, figyelembe véve természetesen az adott ügy valamennyi körülményét".

A társaság adóellenőrzés alatt áll

A Wini Security ügyvezetője, Fehérvári János a megkeresésünkre azt írta:"A WINI SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft-vel, illetve Társaságunk egyetlen tisztségviselőjével, alkalmazottjával szemben sincs folyamatban semmilyen büntetőeljárás. Társaságunk jelenleg adóellenőrzés alatt áll, melyben jogerős döntés, határozat még nem született... Társaságunk mindig is betartotta nem csak a személy- és vagyonvédelmi szakmai szabályait, hanem az adózási előírásokat is. Ezért sem tudjuk elfogadni azt, hogy az adóhatóság a lehetséges követelésére nézve olyan ideiglenes intézkedést tett, amellyel Társaságunk működését, zökkenőmentes feladatellátását jelentősen akadályozza. Természetesen az összes jogi lépést megtettük és megtesszük a jövőben is annak érdekében, hogy igazunkat alátámasszuk. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez az ügy túlmutat a WINI SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft-n, mivel olyan precedenst teremthet, ami az egész személy- és vagyonvédelmi szektorra kihat. Szakmai elkötelezettségünk és felelősségvállalásunk töretlen."

Nem tudni, mi lesz a megoldás... Reméljük, nem áll le a ferihegyi teherszolgáltatás.