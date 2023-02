Az európai parlament 53 képviselője kapott nagy értékű ajándékot

Az európai parlamenti képviselők – a korrupciós botrány után – hirtelen próbálják bepótolni lemaradásukat, és sorra jelentik be ajándékba kapott utazásaikat. A többi között Katartól. De ez még mindig csak a jéghegy csúcsa – írja a Ripost.

Az Európai Parlament legkevesebb 53 képviselője sértette meg a magatartási kódexet azzal, hogy késve számolt be a kapott ajándékokról – derült ki a korrupciós botrány kirobbanása utáni hetekben.

Az európai parlamenti képviselők – a korrupciós botrány után – serényen próbálják bepótolni lemaradásukat, és sorra jelentik be ajándékba kapott utazásaikat. A többi között Katartól.

Sietségüket az országhoz kötődő brüsszeli korrupciós botrány váltotta ki, amelynek kirobbanása után előzetes letartóztatásba került mások mellett az Európai Parlament egyik volt alelnöke, akinek az otthonában készpénzzel teli táskát rejtegettek.

A feledékeny képviselők egyike a román, a politikai beállítottságát tekintve jobbközép Cristian-Silviu Bușoi, aki 2019 és 2021 között a mára felszámolt, Katarral baráti uniós társaság elnöke volt.

Hivatala tavaly december 12-én az EUobservernek küldött e-mailben azt közölte, hogy a katari baráti társaság, az EP nem hivatalos testülete a világjárvány miatt bevezetett korlátozások miatt, nem utolsósorban az ipari, kutatási és energiaügyi bizottság nagy hatalmú elnökeként végzett elfoglalt munkájára való tekintettel nem volt aktív.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy nem kapott készpénzt, ajándékot, támogatást, és más módon sem volt érintett, amit be kellene jelentenie a baráti társaság elnöki megbízatása előtt, alatt és után, illetve a tagságának ideje előtt és alatt

– jelezte Bușoi hivatala.

A képviselő egy héttel később mégis azt nyilatkozta: Katar finanszírozta business osztályú repülőjegyét, valamint négy éjszakát a dohai Ritz Carlton szállodában, 2020 februárjában. Az irodája egyelőre nem válaszolt, amikor az ellentmondás magyarázatára kérték.

Bușoi és más képviselők nyilatkozata alapján az a kép rajzolódik ki, hogy az Európai Parlamentben sokan elmulasztották a saját maguk által megfogalmazott szabályok betartását, és ezzel vétettek az európai parlamenti képviselők magatartási kódexe ellen.

Bejelentési kötelezettség

A szabályozás szerint az európai parlamenti képviselőknek be kell jelenteniük minden olyan, harmadik fél által szervezett eseményt, amikor utazásukat és elszállásolásukat más fizeti.

A nyilatkozatok beadásának határideje a rendezvényen való részvétel utolsó napját követő hónap utolsó napja.

EZ ALAPJÁN BUȘOI NYILATKOZATA EGÉSZEN PONTOSAN 1035 NAPOT KÉSETT.

A brüsszeli korrupciós kirobbanása óta eltelt két hónapban 103 nyilatkozatot nyújtottak be – számolta össze a Transparency International EU brüsszeli székhelyű civil szervezete. A kötelező nyilatkozatok kétharmadát késve adták be. A Katarhoz fűződő, késedelmes benyújtók egyike Jose Ramon Bauza Diaz spanyol liberális európai parlamenti képviselő.

Bușoi után Diaz vállalta el az Európai Unió és Katar baráti társaságának felelősségteljes elnöki tisztségét.

Soha egyetlen eurót nem kaptam senkitől érdekképviseletért. Soha fel sem ajánlották

– válaszolta Diaz képviselő szintén tavaly december 12-én az EUobservernek, amely arról kérdezte, vajon kapott-e ajándékot.

Katar vásárolta meg tavaly márciusban Bauza Diaz business osztályú repülőjegyét, és látta vendégül egy éjszakára a Marriot Marquis City Center Doha szállodában – ez áll a képviselő idén január 12-én benyújtott nyilatkozatában. A kötelező nyilatkozat benyújtása 291 napot késett. Bauza Diaz mellesleg az a képviselő, aki a Katargate „katarzisa” óta a legtöbb, szám szerint nyolc nyilatkozatot adott be.

LEGKEVESEBB 53 EP-KÉPVISELŐ SÉRTETTE MEG AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGATARTÁSI KÓDEXÉT – ÁLLAPÍTOTTA MEG A TRANSPARENCY INTERNATIONAL EU.

„Azt mondtuk: »legkevesebb«, nem kizárt ugyanis, hogy még mindig vannak olyan képviselők, akik nyilatkozataikban nem számoltak el a múltban történt eseményekről” – írták az elemzők blogjukban.

A botrány kirobbanása előtt, a teljes parlamenti ciklusban összesen 321 nyilatkozatot nyújtottak be. A botrány javított a képviselők emlékezőképességén: ehhez képest csak az utóbbi két hónapban 103 nyilatkozat érkezett.

Tovább dagad a brüsszeli korrupciós botrány. A Politico című portál szerint újabb EP-képviselők is érintettek lehetnek az ügyben. Egy a birtokukba jutott nemzetközi elfogatóparancs alapján arról számoltak be, hogy Maria Arena és Alessandra Moretti európai parlamenti képviselő is a belga hatóságok látókörébe került.

Terebélyesedik a korrupciós botrány, egyre több uniós törvényhozó neve kerül szóba – ezzel a címmel jelentetett meg cikket a Politico című hírportál. Azt írják: az új nevek egy, a birtokukba jutott – Andrea Cozzolino EP-képviselő letartóztatására kiadott – nemzetközi elfogatóparancsban merültek fel. A dokumentum szerint Maria Arena és Alessandra Moretti egy „négyes szövetség” tagjai voltak, Cozzolinóval és Marc Tarabella belga EP-képviselővel, akit szintén a múlt héten tartóztattak le.

Azt írják: mind a négyüket Pier Antonio Panzeri volt olasz EP-képviselő irányította, aki azóta vádalkut kötött a belga ügyészekkel.

Tarabellával és Cozzolinóval ellentétben a belga rendőrség egyelőre nem kérte az Európai Parlamentet arra, hogy függessze fel Arena és Moretti mentelmi jogát, így eljárás sem indulhat ellenük. Arena egyébként a múlt hónapban lemondott az EP emberi jogi albizottságának vezetéséről, ahol elődje a poszton maga Panzeri volt. Moretti tagadja az elfogatóparancsban állítottakat, Arena nem nyilatkozott.

A több baloldali magyar képviselővel is szoros kapcsolatot ápoló, azóta előzetes letartóztatásba került Marc Tarabella is tagadja a vádakat. A belga baloldali képviselő a rendőrség gyanúja szerint 140 ezer eurót, csaknem hatvanmillió forint kenőpénzt fogadott el.

A brüsszeli korrupciós botrány december közepén robbant ki, miután letartóztatták az ügy főszereplőjét, Eva Kaili görög szocialista politikust, aki a gyanú szerint kenőpénzt fogadott el Katartól, illetve Marokkótól, cserébe pedig kedvező döntésekért lobbizott nekik Brüsszelben.

A brüsszeli bíróság csütörtökön hallgatta volna meg Eva Kaili és Marc Tarabella vallomását. Ezt azonban az utolsó pillanatban elhalasztották, miután a belga szocialista politikus kérvényezte a vizsgálatot vezető bíró eltávolítását.

Tarabella azt állítja: a botrányt először leleplező Michel Claise elfogult vele szemben, nem hisz az ártatlanságában.

A brüsszeli korrupció csak a nemzeti parlamentek bevonásával számolható fel – áll a Fidesz EP-delegációjának sajtóközleményében. Mint írják: az Európai Parlament csütörtökön azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy hozzon létre a korrupció felszámolása érdekében egy új etikai szervet. A Fidesz európai parlamenti delegációja határozottan kiáll a brüsszeli korrupció felszámolása mellett, ez azonban – mint írták – csak mélyreható változtatások útján lehetséges. A Fidesz EP-képviselői szerint látszatintézmények helyett érdemi változásra van szükség, ez pedig csak a nemzeti parlamentek bevonásával érhető el.