Alig maradt férfi Kárpátalján: vadásznak rájuk, hogy besorozzák őket – videó

Az ukrán katonák és rendőrök mindenhol vadásznak a férfiakra, hogy besorozzák őket: az utcákon, tereken, de még a konditermekben vagy akár az önkormányzati üléseken is. A nők sem ússzák meg a katonaságot: az oktatási intézmények listázzák az egészségügyi végzettségű tanulókat, akik ideiglenes hadköteles igazolást kapnak. Rengeteg a halott Ukrajnában, ezért a hadsereg folyamatos utánpótlásra szorul.

Elhunyt magyar katonát temetnek Kárpátalján: utánpótlás kell az ukrán hadseregnek...

A helyiek nem mernek kimenni az utcákra: folyamatosak az igazoltatások, és aki nem tudja igazolni, hogy milyen jogon nincs a seregben, azt vagy beküldik a sorozóbizottsághoz, vagy akár rögtön el is hurcolják katonának.

A TV2 Tények riportjából kiderül, hogy sokszor ebben a kárpátaljai magyar tisztviselők is kénytelenek közreműködni, hogy ne kövessenek el törvényszegést. Babják Zoltán, Beregszász polgármestere elmondta: „Ez bonyolult folyamat, és mindenki nagyon feszülten éli át. Nem szeretnénk ezzel foglalkozni, de meg kell hogy éljük úgy a hétköznapjainkat, hogy ezeket a törvényeket be kell tartanunk és be kell tartatnunk. Nem lehet ez másképpen, mert ha nem mi tesszük meg, nem ez a hadkiegészítő parancsnokság végzi a munkáját, akkor majd jön egy másik, aki ezt a munkát másképpen végzi, és lehet, hatékonyabban fogja majd elvégezni…”

És sajnos nemcsak a kényszersorozások miatt érzik magukat veszélyben a magyarok, hanem azért is, mert egyre több a magyarellenes atrocitás. Mintha az ukrán szélsőségesek kihasználnák a háborús helyzetet, hogy „megfenyítsék” a magyarokat...

