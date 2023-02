Valósággal vadásznak a hadköteles férfiakra Ukrajnában - Videó!

Egyre aggasztóbb a helyzet Ukrajnában, ahol már valósággal vadásznak a hadköteles ukrán férfiakra, legalábbis ez derül ki abból a riportból, amit a Tények stábja készített a háború sújtotta országban. A temetőben lassan több a hősi halott, mint a civil, a katonák megállás nélkül róják az utcákat, és még a mentősöket is megállítják, ilyen és ehhez hasonló állapotok uralkodnak jelenleg a szomszédunknál.

A hadra fogható férfiak gyakorlatilag elfogytak a Kárpátaljai településekről, aki tehette, még időben külföldre szökött a családjával, de nagyon sok azoknak a száma, akik a törvény elől menekülnek, és próbálják kibekkelni a háborút.

Az orosz módszerhez hasonlóan Kijev is ilyen módon próbálja bevonni a harcokba a lakosságot.

Mint ismert, Vlagyimir Putyin nemrég egy olyan törvényt írt alá, aminek alapján tíz év börtön büntetésre ítélhetik azokat, akik megtagadják a katonai szolgálatot. Az ukrán módszer az, hogy a katonák kitöltetlen behívókkal a zsebükben grasszálják az utcákat, kiszemeltekre vadászva. A katonák még a munkahelyekre, iskolákba is ellátogatnak azért, hogy arra kényszerítsék az embereket, vonuljanak be a hadseregbe. Az új rendelet értelmében még a külföldre utazott katonákat is nyilvántartásba kell venni. Sőt már a 16 éves fiatalokat is lajstromba veszik, mint ahogyan már a nők besorozása is elkezdődött. Azok, akik megtagadják a behívást, súlyos büntetéssel számolhatnak.