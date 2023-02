„A keresés szomorú véget ért” – holtan találták meg a két éve eltűnt esztergomi édesanyát

„Szia, Anyu! Tudom, hogy életben vagy! Ha ez valami csoda folytán eljut hozzád... És felismersz minket, adj életjelet! Lányaid keresnek továbbra is, addig, amíg nem adsz életjelet! 19. hónapja, hogy eltűntél” – írta ki szívszorító sorait Facebook-oldalára a két évvel ezelőtt eltűnt Szilágyi Piroska lánya tavaly augusztusban. Szilvia sosem tett le édesanyja megtalálásáról, és minden követ megmozgatott az elmúlt években, hogy felkutassa eltűnt anyukáját. Esztergomban – nem messze onnan, ahol Piroska eltűnt – egy holttestet találtak, és a DNS-azonosítása szomorú eredményre vezetett.

Fotó: Pixabay.com

Elakadt a keresőkutya néhány kilométer után

2021 januárjában ismeretlen helyre távozott lánya lakásából a 63 éves Szilágyi Piroska. Keresésére több nagyszabású mentőakciót is szerveztek, amik azonban sosem vezettek eredményre. Piroska eltűnésének másnapján az egyik keresőkutya ugyan szagot fogott a lakásnál, ahonnan eltűnt az asszony, és mintegy 4 kilométeren keresztül vezette is a keresőket, egy lápos-mocsaras területnél azonban megakadtak. Ezután az ország több pontjáról, például Budaörsről is érkeztek bejelentések, hogy látni vélték az eltűnt asszonyt. Bár a rendőrségi keresésben az állt, hogy Piroska pszichésen zavart, orvosi kezelés alatt áll és téveszméi vannak, ráadásul az öngyilkossági hajlam sem kizárható nála, lánya a Ripostnak akkor azt nyilatkozta: nem gondolja, hogy édesanyja öngyilkosságot követett volna el.

Talált a rendőrség egy ismeretlen holttestet

A rendőrség tájékoztatása szerint tavaly szeptember 19-én Esztergomban egy ismeretlen női holttestet találtak a rendőrök. A leírás szerint egy zöld színű, a lapocka magasságában vízszintesen díszszegecsekkel díszített szövetpulóvert és fekete tavaszi-őszi kabátot viselt kapucnival, amely a hasi résznél megköthető. A kabáton zsebek, gombolható díszzsebek találhatók. Lábán fekete bőr jellegű, magas sarkú csizma. Piroska eltűnésekor fekete széldzsekit, fekete színű csizmát viselt. Bár több dolog is egyezett a megtalált holttest ruházatának leírása és Piroska eltűnésekor viselt ruházata között, a rendőrség DNS-azonosítást kért.

Már hiába várja haza a lánya Piroskát

A DNS-azonosítás eredménye sajnos azt bizonyította, hogy Piroska valószínűleg nem utazott el annak idején Esztergomból, az ő holttestét találták meg. „Sajnálattal értesítünk mindenkit, hogy egy keresés szomorú véget ért. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyenruhások 2022. szeptember 19-én egy női holttestet találtak Esztergomban, a DNS-azonosítás eredménye alapján az eltűnt Szilágyi Piroskát találták meg. Családjának, lányainak őszinte részvétünket fejezzük ki ezúton is, a keresésében segítőknek köszönjük szépen a munkájukat. Nyugodjék békében immár” – adta hírül az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-oldal.