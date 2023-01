Már nem kell sokat várni, jön a szép, napfényes időszak

A téli hónapok mindig rengeteg meglepetést tartogatnak, és ez most sem lesz másképp. Vajon fog még esni a hó? Mennyi csapadékra számíthatunk? Megdőlnek-e a hidegrekordok? Mutatjuk! Már február első napján is igazán változatos időjárásra számíthatunk. A koponyeg.hu előrejelzése szerint északnyugat felől erősen megnövekszik majd a felhőzet, és szórványosan fordulhat elő eső és havas eső is.

Fotó: Keresztesi Balázs

Éjszaka nem lesz fagy, napközben pedig akár 5 fok is lehet.

Hogyan telik majd február első hete?

Február elején bár nagyon hideg időjárásra nem kell készülnünk, azonban sokszor nyakunkba szakadhat az ég, ezért érdemes elöl tartani az esernyőket és a vízálló ruháinkat. A met.hu előrejelzése szerint számíthatunk záporokra, zivatarokra, és néhol még a havas eső sem kerül el bennünket. A hőmérséklet azonban már inkább a kora tavaszi időjárásra fog emlékeztetni minket. Helyenként akár 9-10 fok is lehet napközben.

Az esernyőkre egész februárban szükségünk lehet

A tél utolsó hónapja igazán változatosnak ígérkezik, így az időjárásra érzékenyek szervezetét biztosan meg fogja viselni a következő hónap. Az éjjeli fagyok és a napközbeni derült, majd sokszor esős idő a növényekre sem lesz jó hatással.

Tudtad, hogy 1950. január 30-án –28,5 fokot mértek Putnokon? Szerencsére ez a megdöbbentő rekord nem fog megdőlni idén sem.

Számíthatunk-e igazi havazásra februárban?

Az előrejelzések szerint a tél utolsó hónapja nem tartogat számunkra nagy havazásokat, így ha még utoljára szánkózni szeretnénk, érdemes hegyvidéki tájakat meglátogatnunk. Meglepetésszerűen ugyan előfordulhat még hószállingózás, de maradandó hóval már nem tervezhetünk.

Ma, január 29-én egyébként átmenetileg anticiklon alakítja időjárásunkat, így többfelé kisüt rövidebb-hosszabb időre a nap. Hétfőtől kezdődően viszont sorozatban érkeznek a frontok hazánk fölé, így több alkalommal várható kisebb vegyes csapadék, és a szél is erős, viharos lesz – írja a met.hu.