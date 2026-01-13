RETRO RÁDIÓ

A végső búcsú: kiderült, ekkor temetik el Tarr Bélát

Kiderült, mikor róhatjuk le végső tiszteletünket a legendás rendező előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 18:54
Tarr Béla temetés gyász

Január 6-án érkezett a minden filmrajongót megrázó gyászhír: elhunyt Tarr Béla. A  Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer halála sokakat váratlanul ért. "Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban hosszú és súlyos betegség után Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét. Számomra ő persze nemcsak egy felmérhetetlen kaliberű filmrendező, hanem 7 éves korom óta nevelőapám is. Múlt időben nem tudok még róla szólni"írta nem sokkal később nevelt lánya, Gáborjáni Réka a közösségi oldalán.

Tarr Béla január 6-án hunyt el
Tarr Béla január 6-án hunyt el  Fotó: Pexels

Ekkor lesz Tarr Béla temetése

Tarr Béla temetése egy hónappal a halála után, 2026. február 6-ál 14 órától lesz a Fiumei úti sírkertben – adta hírül a Magyar Filmművészek Szövetsége.

