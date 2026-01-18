Szalai Piroska: jelentős a háborúellenes kiállás Magyarországon
Miskolcon zsúfolásig megtelt az aréna a Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen jelen volt Szalai Piroska is, aki szerint az Ukrajnának szánt százmilliárdok elszívása súlyos gazdasági visszaesést hozna, és veszélybe sodorná az elmúlt évek regionális sikereit is.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett a Miskolcon megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, ezeknek az eseményeknek azért van nagy jelentősége, mert országszerte megmutatják, hogy a háborúellenes kiállás mindenhol óriási tömegeket mozgat meg.
Zseniális, hogy ilyen sokan vannak, és zseniális az, hogy a szervezőknek valószínűleg problémát okoz, hogy ennyi embert hogy tudnak elhelyezni
– mondta a miniszterelnöki főtanácsadó a teltházas miskolci arénában.
Szalai Piroska: a háború támogatása nagyon mély gazdasági helyzetbe sodorná az országot
Az Ukrajnának szánt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel kapcsán a főtanácsadó elmondta, hogy ha ezeket a pénzeket kiszivattyúznák Magyarországról, akkor az ország gazdasága a 2010 előtti időkhöz képest is sokkal mélyebbre kerülne. Ezzel együtt az észak-magyar régió is, amely évek óta Európa legjobbja.
A legjobb foglalkoztatási ráta bővülést produkálták. Ha éppenséggel nem ők a legelsők a 250 régió közül, akkor az Észak-Alföld tudja csak letaszítani a dobogó második vagy harmadik fokára őket. Tehát itt azért jelentős eredményeket ért el a régió, Miskolc városa is, és ezeket az eredményeket meg kellene védeni, ezeket a gazdasági eredményeket is
– fejtette ki Szalai Piroska, majd hozzátette, úgy véli Miskolcon egyetlen anya sem küldené el szívesen a gyerekét vagy a férjét a háborúba.
