Gáspár Zsolti kiakadt: „Európának béke kell és nem háború meg fegyverek!”

Gáspár Zsolti legújabb TikTok-videójában mondta el véleményét az Európai Unió Ukrajnát érintő 90 milliárd eurós támogatásáról. A Farm VIP gazdája szerint ennek a pénznek nagy része fegyverekre menne, ami óriási hiba – írja a Bors.

Gáspár Zsolti családja miatt sem szeretné, ha Magyarország belefolyna a háborúba (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti teljesen kiakadt

Az Európai Unió 90 milliárd eurót küld az ukránoknak, ebből 60 milliárd fegyverekre fog menni! Elég volt a háborúból, most már béke kell és tárgyalások! Ártatlan emberek kerülnek bajba ilyen hitelek miatt! Remélem, hogy az Európai Tanács elhozza nekünk a békét, és nem lesz probléma. Európának béke kell és nem háború meg fegyverek!

– fakadt ki Gáspár Zsolti, az európai uniós döntésről.