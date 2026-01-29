RETRO RÁDIÓ

Gáspár Zsolti kiakadt: „Európának béke kell és nem háború meg fegyverek!”

Gáspár Zsolti szerint ezt a pénzt nem fegyverekre kellene költeni, hanem Európa fejlesztésére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 14:35
Módosítva: 2026.01.29. 15:27
Gáspár Zsolti legújabb TikTok-videójában mondta el véleményét az Európai Unió Ukrajnát érintő 90 milliárd eurós támogatásáról. A Farm VIP gazdája szerint ennek a pénznek nagy része fegyverekre menne, ami óriási hiba – írja a Bors.

Gáspár Zsolti családja miatt sem szeretné, ha Magyarország belefolyna a háborúba
Gáspár Zsolti teljesen kiakadt 

Az Európai Unió 90 milliárd eurót küld az ukránoknak, ebből 60 milliárd fegyverekre fog menni! Elég volt a háborúból, most már béke kell és tárgyalások! Ártatlan emberek kerülnek bajba ilyen hitelek miatt! Remélem, hogy az Európai Tanács elhozza nekünk a békét, és nem lesz probléma. Európának béke kell és nem háború meg fegyverek!

– fakadt ki Gáspár Zsolti, az európai uniós döntésről.

 

