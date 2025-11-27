RETRO RÁDIÓ

Szabó Zsófit hatalmas megtiszteltetés érte

A szépséges műsorvezető csak úgy tündökölt a vörös szőnyegen.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.27. 15:15
díjátadó gála Szabó Zsófi díjátadó ünnepség

Szabó Zsófi számára a tegnap esti Mandiner Díjátadó Gálán óriási megtiszteltetés érte, hiszen az ő neve is feltűnt az év műsorvezetője jelöltjei között. Ebből az alkalomból Zsófi nemrég közzétett egy bejegyzést, amelyen szemmel láthatóan tündökölt a vörös szőnyegen, a drámai, fekete estélyi ruhájában.

alt=Szabó Zsófi csak úgy tündökölt a Mandiner Díjátadó Gálán, amin az év műsorvezetőjeként is jelölték
Szabó Zsófi csak úgy tündökölt a Mandiner Díjátadó Gálán, amin az év műsorvezetőjeként is jelölték / Fotó: MW-archív

Szabó Zsófit hatalmas megtiszteltetés érte

Megrendezték az első Mandiner Díjátadó Gálát szerdán este, amely a hazai közélet, kultúra és média meghatározó alakjait gyűjtötte össze ünnepélyes keretek között. A Várkert Bazár impozáns helyszíne méltó környezetet biztosított a gálának, ahol a vörös szőnyegen számos ismert személyiség mutatkozott meg. Szabó Zsófi visszafogottan és bájosan vonult végig a a szőnyegen és erről büszkén posztolt a közösségi oldalán is, ráadásul hatalmas megtiszteltetés érte a szőke szépséget.

Egészen különleges volt a tegnap este az első
Mandiner Díjátadó Gálán ✨
Megtisztelő volt az év műsorvezetője jelöltjei között lenni! Köszönöm @mandiner.hu 
Gratulálok minden díjazottnak

- írta bejegyzéséhez Zsófi.

A lelkes rajongók is elárasztották szívecskékkel és támogató üzenetekkel a bejegyzését.

Te vagy a legjobb angyal!

- szólt hozzá a rajongó.

Szabó Zsófi Instagram bejegyzése a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

 

