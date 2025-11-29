RETRO RÁDIÓ

Hová lett Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsija?

Szabó Zsófi a győri Háborúellenes Gyűlésen Orbán-firkás pulcsiban vezette a műsort. Nyíregyházán azonban már nem ezt vette fel...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 11:45
Módosítva: 2025.11.29. 11:47
Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlés Békemenet

A Háborúellenes Gyűlések alkalmával külön kis hagyománnyá vált, hogy mindenki kíváncsian lesi, miben lép színpadra Szabó Zsófi. A műsorvezető ugyanis mindig stílusos, mindig gondosan összeválogatott szettekben érkezik, és mára már teljesen természetes, hogy ő áll ezeknek a Háborúellenes Gyűléseknek az élén Rákay Philip mellett.

Győrben Orbán-firkás pulcsiban volt Szabó Zsófi

Szabó Zsófi stílusikon lett, hiszen a Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulcsiban jelent meg, míg az október 23-i Békemeneten Orbán Pride-os pulóverben vonult. 

Szabó Zsófi október 23-án

Épp ezért óriási volt a várakozás, vajon Nyíregyházán milyen összeállítást választ. Nos, úgy tűnik, most egy visszafogott szettet választott.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Rákay Philip és szabó zsófi
Fotó: MW
Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésen Nyíregyházán

 

 

