Hová lett Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsija?
Szabó Zsófi a győri Háborúellenes Gyűlésen Orbán-firkás pulcsiban vezette a műsort. Nyíregyházán azonban már nem ezt vette fel...
A Háborúellenes Gyűlések alkalmával külön kis hagyománnyá vált, hogy mindenki kíváncsian lesi, miben lép színpadra Szabó Zsófi. A műsorvezető ugyanis mindig stílusos, mindig gondosan összeválogatott szettekben érkezik, és mára már teljesen természetes, hogy ő áll ezeknek a Háborúellenes Gyűléseknek az élén Rákay Philip mellett.
Szabó Zsófi stílusikon lett, hiszen a Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulcsiban jelent meg, míg az október 23-i Békemeneten Orbán Pride-os pulóverben vonult.
Épp ezért óriási volt a várakozás, vajon Nyíregyházán milyen összeállítást választ. Nos, úgy tűnik, most egy visszafogott szettet választott.
