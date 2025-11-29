Hová lett Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsija?

A Háborúellenes Gyűlések alkalmával külön kis hagyománnyá vált, hogy mindenki kíváncsian lesi, miben lép színpadra Szabó Zsófi. A műsorvezető ugyanis mindig stílusos, mindig gondosan összeválogatott szettekben érkezik, és mára már teljesen természetes, hogy ő áll ezeknek a Háborúellenes Gyűléseknek az élén Rákay Philip mellett.

Győrben Orbán-firkás pulcsiban volt Szabó Zsófi

Szabó Zsófi stílusikon lett, hiszen a Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulcsiban jelent meg, míg az október 23-i Békemeneten Orbán Pride-os pulóverben vonult.

Szabó Zsófi október 23-án

Épp ezért óriási volt a várakozás, vajon Nyíregyházán milyen összeállítást választ. Nos, úgy tűnik, most egy visszafogott szettet választott.

Fotó: MW