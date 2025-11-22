Lebukott a Házasság első látásra sztárja: új párja van – Ez a nő csábította el

A jóképű csontkovács azért jelentkezett a TV2 kísérleti műsorába, mert az istennek sem akart rátalálni a szerelem. Házasság első látásra Geri azonban hiába fűzött nagy reményeket Renihez, hamar elmérgesedtek köztük a dolgok, el is váltak. A reményt azonban akkor még nem adta fel Tóth Gergő, hogy megtalálja az igazit, kétszer úgy is érezte, révbe ért, de mégis szakítás lett a vége.

Házasság első látásra Reni és Geri kapcsolata csúnya válással végződött (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Geri lemondott a szexről

Még ment a televízióban a műsor, amikor Gerire rátalált a szerelem, vagy legalábbis azt hitte csalódottan kellett szembenéznie azzal, hogy a dekoratív nővel elveik nagyon különböznek. A Házasság első látásra sztárja a válás és az újabb szakítás után drasztikus döntést hozott a szexuális életével kapcsolatban.

Fontos döntést hoztam, amit nagyon komolyan gondolok, inkább lemondok a szexről egy időre, de nem kell több szimplán szexen alapuló kapcsolat, elég volt! Nem kiégtem, csupán úgy érzem, ezek a viszonyok elviszik a fókuszt, hiába csak testiség van, az ember, legalábbis én, akkor is ott hagyok egy darabot magamból és ez nem jó, sérüléshez vezet, nem kell! Mert ezt sokan nem értik, de igaz, a szex az, amivel a másik szívéhez a legközelebb jutunk!

– mondta akkor a Borsnak Geri.

De hiába az elhatározás, megismerkedett egy gyönyörű lánnyal, akivel az elveik is stimmeltek, de ennek a kapcsolatnak is szakítás lett a vége. Ez már végképp sok volt a szerelemre vágyó csontkovácsnak, aki újabban kertépítőként dolgozik.

„Most újra ahhoz tartom magam, hogy csak azzal kezdek el ismerkedni mélyebben, azzal lesz szex, akivel úgy látom komoly lehet a kapcsolat, nem szeretnék bohóckodni továbbra sem.”

– mondta akkor a TV2 sztárja, akinek volt feleségét az első évados Gerivel kaptuk lencsevégre múltkor.

Házasság első látásra Geri párjáról eddig nem sokat tudni (Fotó: Instagram)

Új nő van az életében, de nem meri elkiabálni

Ezért is volt meglepő, amikor a napokban egy kézfogós fotót posztolt Insta-sztoriban.

Nem sokkal később, hogy megfogadtam, nem keresem tovább az igazit, bumm, berobbant az életembe egy hölgy, akivel másfél éve már váltottunk néhány üzenetet, már akkor is tetszett. Most valahogy újra felvettük a kapcsolatot, találkozni kezdtünk és egyszer csak azt vettük észre, hogy odáig vagyunk egymásért, minden klappol. Pár hete vagyunk együtt, de nem szeretnék semmit elkiabálni, remélem ez már tényleg az, amit olyan régóta hiába keresek, eddig úgy tűnik!

– árulta el most lapunknak Geri.