Gyermekeknek segít a Next Top Model Hungary győztese!

Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese humanitárius oldalát is megmutatja követőinek, mivel a minap jelentette be közösségi oldalán, hogy nagykövetként ő is részt vesz az Amigos a Gyerekekért Alapítvány munkásságában. A szervezet kampányának részeként gardróbvásárt szervez a híres modell, a befolyó összeggel pedig több rászoruló gyereknek szeretne segíteni.

Mészáros Lili a modellkedés mellett most ruháival rászoruló gyermekeknek segít (Fotó: TV2)

A modell elmondása szerint sok mindent kapott az élettől, ezt szeretné most jótékony célokkal meghálálni, mivel ezt tartja a helyes lépésnek.

Mészáros Lili vagyok, a Next Top Model Hungary győzteseként az elmúlt időszakban rengeteget kaptam az élettől – új lehetőségeket, utazásokat és tapasztalatokat. Hiszek abban, hogy mindezt csak akkor van értelme megélni, ha közben vissza is tudok adni valamit abból, amit kaptam és kapok

– kezdte Instagram-bejegyzését Mészáros Lili, aki korában már találkozott az alapítvánnyal, ám akkor még nem sejtette, hogy egyszer nagykövetként fog segíteni a rászorulókon.

A gyermekek boldogsága fontos Mészáros Lilinek

Még néhány éve, egyetemistaként, az egyik évfolyamtársam történetében láttam először az Amigos a Gyerekekért Alapítványt. Már akkor nagyon szimpatikus volt a küldetésük, és azóta is figyelemmel követtem a munkájukat. Nemrég pedig teljesen véletlenül találkoztam az alapítóval, Sárával, és már az első rövid beszélgetés után éreztem, hogy ez nem lehet véletlen. Tudtam, hogy dolgom van ezzel az üggyel, és szeretném, ha én is hozzátehetnék valamit a gyerekek mosolyához

– írta követőinek a modell, aki mindent megtesz azért, hogy segíteni tudjon, ezért hirdeti meg ruháit a közeljövőben, mivel úgy gondolja, sokaknak nagyobb szüksége van arra a pénzre, ami ebből a gardróbvásárból érkezik.

Mészáros Lili gyerekeknek adja a ruháiból befolyt összeget (Fotó: Máté Krisztián)

Követőit is biztatta Mészáros Lili

Így lettem most ennek a kampánynak az egyik nagykövete, és szívből dolgozom azon, hogy minél sikeresebb legyen. Segítsetek nekünk, hiszen együtt képesek vagyunk fényt vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá

– zárta posztját a modell, aki szeretné, ha minél többen küzdenének a gyermekek mosolyáért, mivel egy nagyszerű cél az, amiért az Amigos a Gyerekekért Alapítvány is küzd.