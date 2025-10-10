RETRO RÁDIÓ

Nem javul az állapota, bármikor megműthetik Bangó Marikát

A csütörtöki napon altatóorvosnál járt Bangó Margit. Lánya és férje elmondása szerint minden a legnagyobb rendben ment. Bangó Marika nehezen viseli az utolsó időszakot, de innentől nem kell sokat várnia, mivel szinte bármikor szólhatnak az orvosok, hogy feküdjön be a kórházba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 16:30
Bangó Marika Horváth Elemér műtét

Ahogy arról már beszámoltunk, az énekesnőnél kiújult a gerincproblémája, amivel régóta küzd, és a tavalyi szívinfarktusa után idén is műtét vár rá. Bangó Marika éppen csak felépült tavalyi betegségéből és egyből elérkezett az újabb probléma, de a művésznő reméli most végre vége lesz ennek a rossz időszaknak és visszatérhet a színpadra.

Bangó Margit lányánál ismét kiújult a gerincsérv, amivel a következő napokban fogják műteni. Bangó Marika már az altatóorvosnál is járt
Bangó Margit lányánál ismét kiújult a gerincsérv, amivel a következő napokban fogják műteni. Bangó Marika már az altatóorvosnál is járt  Fotó: Bangó Marika 

Bangó Marika férje, Horváth Elemér mesélt a kórházlátogatásról, ahol több kivizsgálás is várt az énekesnőre.

Benn voltunk az altatóorvosnál, ahol elmondták, hogy altatható, és minden rendben van, nincsen semmi gond a feleségemmel, és azt is közölték velünk, hogy milyen gyógyszereket kell elhagynia

– mesélte Elemér, aki sosem hagyja el felesége oldalát, és minden esetben ott van mellette, hogy segítsen a nehéz időszakokban.

Bangó Marika és férje csak szeretnének túl lenni a műtéten

Természetesen nagyon várjuk már így a célegyenesben, hogy vége legyen, de az ember azért ilyenkor izgul és stresszel, hogy nehogy valami történjen, de inkább a várakozás, ami leírja a mostani érzelmeinket

– így viseli a házaspár a mostani borzasztóan nehéz időszakot, de Elemér bizakodóan mesélt felesége állapotáról.

bango marika-01-VT
Bangó Marika egyre nehezebben viseli a fájdalmat, amivel az elmúlt hónapokban együtt kellett élnie (Fotó: mw archív)

Minden a vártnak megfelelően alakul

Hála Isten nem volt semmi probléma a feleségemmel az elmúlt időszakban, és minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Marika állapota nem lett súlyosabb szerencsére, de javulni sem javult ebben a pár hétben

– mesélte Horváth Elemér, aki hálás az orvosoknak is, hogy vigyáznak feleségére, és reméli, minden zökkenőmentesen fog alakulni a következő hetekben.

Már nem kell sokat várnia Bangó Marikának

A doktor úr azt mondta, hogy a következő két hétben bármikor hívhatnak minket, hogy itt az idő, és be kell feküdnie feleségemnek a kórházba, amire nem tudom elmondani, mennyire várunk, mivel az utóbbi időszak rendkívül nehézre sikerült

– mondta Horváth Elemér, és hozzátette, hogy nem csupán felesége, de ő is rendkívül várja, hogy vége legyen a problémáknak, és folytatni tudják boldog házasságukat, különböző betegségek nélkül. A rajongóknak viszont nem kell félniük, mivel Bangó Marika nem fogja abbahagyni az előadásokat, és reméli, minél előbb visszatérhet a színpadra, és találkozhat a közönségével.

Bangó Marika és Horváth Elemér rengeteg nehéz időszakot vészeltek át egymás mellett (Fotó: Instagram)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu