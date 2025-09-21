Jövőre ünnepli a 80. születésnapját Joanna Lumley, ám tíz évet letagadhatna! A remek kondiját – a folyamatos munka mellett – a második férje szeretete biztosítja, akivel az 1986-os esküvőjük óta felhőtlenül boldogok.

Közel a nyolcvanhoz is remek formában van Joanna Lumley (Fotó: Nick Gaven / Burning Bright Productions / hot! magazin)

A most 69 éves Stephen Barlow karmester fiatal zenészként egyszer már találkozott Joannával, ám akkor nem történt köztük semmi. Tíz évvel később megint összefutottak egy közös barátjuk esküvőjén. Akkor mindketten elváltak voltak, így a sorsuk ott helyben megpecsételődött.

„Kezet fogtunk, és mintha villám csapott volna belém!” – emlékezett Joanna a The Mirrorban.

A forgatások alatt a slambucot is megkóstolta (Fotó: Nick Gaven / Burning Bright Productions / hot! magazin)

Első látásra belezúgtam Stephenbe! Csoda, hogy már negyven éve tart a szerelmünk?

A párnak nincs közös gyermeke, ám a színésznő fiatalkori viszonyából született egy fiú. A ma 56 éves Jamie két unokával ajándékozta meg az édesanyját, aki a valóságban is imádja a nagymamaszerepet, nem csupán a Wed­nes­day című filmben, ahol most ugyanilyen karaktert játszik.

Joanna Lumley odavolt a slambucért

„Joanna műsorvezetőként is aktív maradt. A BBC Earth csatornán látható, új négyrészes sorozata – Európa ékköve: Joanna Lumley és a Duna címmel – a Duna folyó útját követi a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig; ennek ő a háziasszonya. Magyarország a szeptember 24-ei epizódban budapesti sétahajózással indul, utána Joanna eljut a Tiszához, majd a Hortobágyra. A forgatás során bátran megkóstolta a csikósok ősi ételét, a slambucot; ízlett neki, csak túl csípősnek találta!” – árulta el egy bennfentes a hot! magazinnak.