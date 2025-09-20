Sokkoló vallomás az igazságról: Földes Eszter így találkozott vér szerinti apjával

A színésznő titokban találkozott életében először édesapjával. Egy titokzatos telefon fogadta Földes Eszter biológiai apját, aki egyből érezte, hogy kivel is beszél.
Földes Eszter, születési néven Landkammer Eszter, már tizenhat éves volt, amikor vér szerinti apjával találkozott, mivel addig nevelőapja, Földes Tamás volt neki az apafigura. Landkammer Dániel és lánya, Eszter a héten a Viasat3-on, az Adom a napom című műsorban, Geszti Péternek beszélt az első találkozóról, amit a színésznő kezdeményezett.
Egy véletlen találkozó vezetett Földes Eszter és Landkammer Dániel megismerkedéséhez.
Az egyik utcában összefutottak a névadó apukámmal és édesanyámmal és pár perc múlva csörgött a telefonom, hogy találkoztak a Danival
– mesélte a színésznő, aki azt is elárulta, hogy csupán tíz percen múlt, hogy ne ott találkozzanak, mivel ő is az édesanyjáékkal volt, kis idővel a meglepő találkozás előtt.
Eszter édesapja volt párjának mondta, hogy sosem fog lemondani lányáról és ő egy Landkammer, aki jön még az ő utcájába. Ezután kifejezetten ironikus, hogy majdnem sikerült az egyik utcában összefutniuk, ám a telefonszám csere megtörtént a két apuka között, ami végül kettőjük találkozójához is vezetett.
Aznap este szüleimnek előadása volt és a névadó apukám otthon felejtette a telefonját, amibe én bele is néztem, de azt mondták, hogy egyedül ne találkozzak Danival
– árulta el Földes Eszter, aki beismerte, hogy felhívta a számot és egy érdekes beszélgetést folytatott a vér szerinti apukájával.
Landkammer Dániel pontosan emlékszik a pillanatra, amikor Eszter először hívta fel.
Beleszólt a telefonba, hogy velem szeretne beszélni, mire mondtam, hogy parancsolj, de egyből sejtettem, hogy mi történik. Azt a kérdést kaptam, hogy mond-e nekem valamit az a dátum, hogy 1987. február 28-a, és innentől egyértelmű volt, hogy kivel is beszélek
– mesélte Eszter vért szerinti apja.
„A Vörös Oroszlánban találkoztunk és a szüleim nem tudták, hogy én mire készülök és furcsa módon olyan volt, mintha saját magammal találkoztam volna” – számolt be az első benyomásáról Földes Eszter, aki azt érezte, hogy végre talált egy olyan embert, akinek ugyanúgy forog az agya, mint neki és egyáltalán nem volt kínos a beszélgetés, amitől az elején tartott a színésznő.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.