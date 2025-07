Hajdú Péter: „Nekem tökéletesen megfelel a tucat is…”

Hajdú Péter vendége egy igazi stílusnagymester az e-heti Frizbiben. Ahogy annak már híre ment, ki is alakult köztük egy kisebb nézeteltérés, miután Bihari Ádám meglehetősen nyers kritikát fogalmazott meg vele, illetőleg a farmernadrágjával szemben, amit a felvételen viselt. Kettejük csatája a Frizbi felvétele után is folytatódott, amikor is a műsorvezető egy videót posztolt a stílustanácsadóról, aki a találkozójukra az övénél is rongyosabb nadrágban érkezett. A vita persze csak amolyan porhintés, hiszen jóban vannak ők ketten, de a téma apropóján, most arra voltunk kíváncsiak, hogy Hajdú Péter mire és mennyit hajlandó költeni, ha a megjelenéséről van szó.

Hajdú Péter nem költ vagyonokat, ha ruháról van szó (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Be kell valljam, hogy rengeteg cuccom van egy bizonyos márkától”

„Kezdeném azzal, hogy szerintem, bár ami ennél jóval fontosabb, a környezetem szerint sincs semmi baj az öltözködésemmel és a stílusommal sem.”

Ugyanakkor tény, hogy a ruhatáram már-már puritánnak mondható

Természetesen akad a gardróbomban néhány igazán menő darab, de többségében inkább amolyan fast fashion cuccokat találna az, aki szétnézne a ruhatáramban. Be kell valljam, hogy rengeteg cuccom van egy bizonyos márkától, ami a fiatal éveimben, tört be Magyarországra és szerintem méltatlanul van ma már jóval kevesebb üzlete, mint anno volt. Az ott kapható ruhák nem a legolcsóbbak, de nem is vészesen drágák. Aki jól figyel, az láthatja is, hogy melyikről van szó” – kezdte a Metropolnak a Frizbi műsorvezetője.

„Van egy kabátom, ami ezerötszáz euró volt...”

Hajdú Péter ugyanakkor nem titkolja, akad azért néhány drágább darab is a ruhatárában. „Képmutatás lenne tőlem, ha azt állítanám, hogy nem fordult már elő velem, hogy mélyebben a zsebembe nyúltam egy-egy ruházati üzletben, de alapvetően, nekem tökéletesen megfelel a tucat, vagy majdnem tucat is. Várj, gondolkodom egy kicsit! Van egy kabátom, ami ezerötszáz euró volt, de szerintem az kitart még jó sokáig, így tekinthetem befektetésnek is. Illetve van egy cipőm is, amit egy luxusmárka üzletében vettem és szintén ezerötszáz euróba került. Nálam egyébként ez az a lélektani határ, ami még belefér nagy ritkán. Szóval nem vagyok az a kifejezett divat őrült.

Sokkal inkább az igényesség, amit alapul veszek, ha cserélem, vagy frissítem a ruhatáram

– tette hozzá Hajdú Péter.