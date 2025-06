Törőcsik Franciska elhagyta az országot: filmes szemmel is szuper helyről jelentkezett be

Két emoji, három szó, tíz kép – így tudatta követőivel Törőcsik Franciska az Instagram-oldalán, hogy elhagyta az országot. A Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm női főszereplője egy zöld alma és egy amerikai Szabadság-szobor szimbóluma közé három angol szót írt: concrete jungle love, azaz beton dzsungel szerelem. Akinek pedig mindez kevés, az vessen egy pillantást a fotókra, melyek között emblematikus felhőkarcoló és híd is leleplezi a színésznő úti célját: New Yorkot.

New Yorkba utazott Törőcsik Franciska (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Alma; a város, amelyik sosem alszik – számos jelzővel illetik a keleti part egyik leghíresebb városát, mely filmes szemmel is kultikus. Elég csak a Reszkessetek, betörők! – Elveszve New Yorkban, a Volt egyszer egy Amerika, a Szerelem hullámhosszán, a Die Hard – Az élet mindig drága, a Randiguru vagy a Pókember-mozikra gondolni, nem beszélve egy csomó sorozatról a Jóbarátoktól kezdve a Szex és New Yorkig.

Jó pihenést, töltekezést kívánunk!