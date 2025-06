„Fel ne vágják a Mamit is!” – Polgár Tünde könnyeivel küszködve vall a kritikus órákról

Polgár Tünde férje társaságában küzdötte végig az elmúlt napokat, az érzelmi hullámok pedig végtelenül kimerítették őket. Hűséges kutyájuk, Zeusz, akit nem csupán házikedvencként, hanem családtagként szeretnek, újabb életmentő műtéten esett át – ezúttal a hasüregében felgyülemlett folyadék miatt.

Polgár Tündéék kutyája kritikus napokon van túl (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde még nem dőlhet hátra

Polgár Tünde megrendítő erővel áll helyt ebben a végtelennek tűnő küzdelemben. Zeusz szervezete gyomorcsavarodása után – amit csupán 5–10%-os túlélési eséllyel vészelt át – még mindig nem elég erős, de az akarata töretlen.

A friss hírek szerint bár a kutyus állapota kritikus, már kézből eszik, és időnként újra csillog a szeme – ezek apró, de biztató jelek. A kórházban mindent megtesznek érte, és ha kell, két dobbermann „cimbora” is készen áll vért adni. Tünde és férje is csak addig küzdenek, amíg azt látják, hogy ez nem puszta szenvedés a kutyának, hanem valódi esély az életre.

Zeusz különleges kapcsolatban áll gazdáival – ezt bizonyította akkor is, amikor Tünde bement az állatorvoshoz, és az aggódó eb azonnal követte, mintha csak attól félt volna, hogy „fel ne vágják a Mamit is” – írta Polgár Árpád Instagram oldalán. Ez a megható jelenet jól mutatja, milyen szoros kötelék van köztük.

Polgár Tünde Instagram oldalán rendszeresen tesz jelentést Zeusz állapotáról (Fotó: Mediaworks archív)

Úton hazafelé

Polgár Tünde könnyein keresztül is hálás szívvel beszél arról, mennyi szeretetet kaptak a követőiktől, és mekkora erőt jelent számukra a sok együttérzés.

A történet ráadásul túlmutat egyetlen család fájdalmán, figyelemfelhívás minden gazdinak arra, milyen alattomosan törhet rá egy-egy súlyos állapot akár a legegészségesebbnek tűnő kutyára is. Az első műtétet követően már megváltoztatták Zeusz étrendjét, és a legapróbb tüneteket is komolyan veszik. Bár jelenleg újra nehéz napokat élnek, bíznak benne, hogy mostantól már csak kontrollvizsgálatokra kell majd visszatérni. Zeusz igazi harcos – és a harcot nem egyedül vívja, hanem Polgár Tünde és férje feltétlen szeretetével a háta mögött.