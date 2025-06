Elképesztően kínos bakit ejtett Meghan Markle, még Harry herceg is teljesen ledöbbent

A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle 2018-ban házasodott össze, majd 2020-ban maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot, és Amerikában kezdtek új életet – ezzel egy időben a vezető királyi tisztségükről is lemondtak. Kapcsolatuk kezdeti fázisában Harry természetesen izgatottan mutatta be a rokonságnak az új barátnőjét, köztük édesapjának, a későbbi III. Károly királynak, és bátyjának, Vilmos hercegnek is. A legnagyobb horderejű találkozást viszont az jelentette, amikor a néhai királynőnek, II. Erzsébetnek is bemutatták a leendő hercegnét, aki ezen a találkán egy olyan kínos bakit ejtett, amin még Harry herceg is megdöbbent.

Kínos bakit ejtett Meghan Markle Fotó: Northfoto

A történtekről a Channel 5 dokumentumfilmjében, a The Battle For Royal Lodge – Andrew vs Charles szakértői számoltak be, Harry herceg ellentmondásos önéletrajzi kötetének, a Tartaléknak a beemelésével. Ebben a sussexi herceg felidézte azt, amint bemutatta a nagymamájának későbbi feleségét: a találkára András herceg, II. Erzsébet és Fülöp herceg kisebbik fiának otthonában, Royal Lodge-ban került sor. Az összejövetel végén tett fel egy olyan kérdést Meghan, amelyből az derült, nem is feltételezte, hogy York hercege egyáltalán a rokonsághoz tartozik.

András nagybátyám, aki Meghan mellett ült, kezében a táskájával, felállt és kikísérte őt. Nem sokkal később Meg feltett egy kérdést a királynő asszisztenséről, mire visszakérdeztem, hogy mégis kiről beszél

– írta a herceg. Amikor Meghan erre azt válaszolta, hogy arról a férfiról, aki kikísérte őket, Harrynek leesett, hogy a kedvese asszisztensnek nézte a nagybátyját – írja a Mirror.

András herceg egyébként mára visszavonult a közélettől, miután a BBC Newsnight című műsorában egy botrányos interjút adott, amelyben az elítélt pedofil Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról mesélt. Édesanyja, a néhai királynő jóváhagyásával ezután megfosztották a katonai kapcsolataitól és a királyi pártfogásokat is elveszítette.