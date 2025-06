Harry herceg Meghanhez hasonlította Diána hercegnőt– a királyi család felháborodott

Szívszorító módon Harry herceg sosem mutathatta meg édesanyjának, a néhai Diana hercegnőnek azt a nőt, akibe beleszeretett. Harry mindössze 12 éves volt, amikor Diána meghalt egy autóbalesetben, és a herceg nyíltan beszélt édesanyja ilyen fiatalon elvesztésének fájdalmáról. Diánának három testvére volt, Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes és Charles Spencer, és különösen közel állt testvéréhez, aki életkorában a legközelebb állt a néhai hercegnőhöz.

Harry herceg szerint Meghan sok mindenben hasonlít édesanyjára, Diana-ra - közben a rokonok véleménye szerint már az elején nem illet a királyi családba / Fotó: AFP

Harry herceg csalódott volna?

Harry nem tudott elmenni az anyjához jóváhagyásért, ezért 2017 végén a nagynénjéhez ment, hogy bemutassa barátnőjét, Meghan Markle-t, mielőtt a pár a következő évben összeházasodott. Azt mondta a BBC-nek, hogy szerinte Diána "túlélte volna" Meghannel való kapcsolatát. De a nővérek nem értettek egyet - állítja a Daily Mail forrása.

Harry feltételezte, hogy Diána családja és barátai hasonlóságot fognak látni Diana és menyasszonya között. Azt mondta, mindkettőjüknek ugyanazok a problémái. Annyira csalódott volt.

Senki sem értett egyet azzal, hogy az anyjának bármi közös vonása van a barátnőjével

- állítja a királyi életrajzíró, Tom Bower írt erről a találkozásról a Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors című könyvében.

Harryt többször is figyelmeztették, hogy ne nősüljön túlságosan elhamarkodottan. Sőt, Harry továbbra is párhuzamot von néhai anyja és felesége között. Annak ellenére, hogy Harry és Wilmos már nem beszélnek egymással, nagynénjeik folyamatosan megjelennek Diána mindkét fiánál.

Valószínűleg a legjobb barátok lettek volna – a legjobb barátok Meghannel

- hangoztatta Harry herceg korábban, amikor megkérdezték, hogy Diána mit szólna Meghanhez.