Kylie Jenner szexi bikiniben hódít - fotók

Kylie Kristen Jenner amerikai valóságshow-szereplő, üzletasszony, dollármilliárdos, a Kylie Cosmetics alapítója és tulajdonosa. A Keeping Up with the Kardashians sorozattal vált testvéreivel világhírűvé.

Kylie Jenner / Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

A Kardashian nővérek legfiatalabbik tagja ezúttal sem bízott sokat a fantáziára, hiszen falatnyi bikiniben nyaral a tengerparton. Kylie Jenner kirobbanó formában van, amit mi sem bízonyíték ékesebben mint legfrissebb posztja, amilyen bikiniben hódít. A szupersztár pálmafákkal övezett tengerpartról jelentkezett az Instagram-oldalán. Kylie egy aranyszínű bikiniben mutatta meg csodásan formált alakját.

A szépség a fotója alá csak annyit írt: „Nyaralás Kylie aktiválva.”

A képeket ide kattintva tekintheted meg.