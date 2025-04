Tényleg ez okozza a világvégét? - Megszólalt a szakértő

A szakértő szerint a klímakatasztrófa igenis megtörténhet (Fotó: Direct One / Canal+)

Az évtizedek előrehaladtával egyre több embert érint a tengerszint emelkedés. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület szerint 2100-ig kb. 30 centiméter és 1 méter közötti tengerszint-emelkedés várható. A bizonytalanság abból is fakad, hogy nem tudjuk, hogy mikorra áll le az emberiség a szén, az olaj és a gáz tüzelésével. Az egy méter talán nem tűnik soknak, de a világon nagyjából 150 millió ember lakik a tengerszinthez képest egy méteren belül – és a fent említett káros hatások (viharok, erózió) még további százmilliókat fenyegetnek. A hatmilliós Dániában kb. félmillió ember van, akiket veszélyeztetnek a tengeri áradások, illetve az erózió.

Mint a családunk: Katasztrófafilm és családi dráma egyben

A Mint a családunk a közelgő katasztrófa képei mellett nagy hangsúlyt fektet az emberi drámákra: családok szakadhatnak el, emberek válhatnak pillanatok alatt nincstelenné, nem beszélve a gazdaság összeomlásáról. Bart István szerint ezek a tényezők nem csak a sorozatban, de a valóságban is nagyon súlyos kérdések.

„A mindennapi élet azonban nagyon is megváltozhat, ahogy a szériában is. Az éghajlati veszélyek növekedésének az egyik első hírnöke, hogy nagyon megdrágul a házak biztosítása, vagy egyenesen elérhetetlenné válik. A klímaváltozás miatti migráció napjainkban is jelentős: Banglades partvidékéről évente tízezrek kénytelenek elköltözni, az USA déli határán átjutni próbáló közép-amerikaiak jelentős részben olyan földművesek, akiket tönkretettek az egyre gyakoribb szárazságok. Az olyan kis csendes-óceáni szigetországokban, mint Tuvalu vagy Kiribati, már zajlanak tervezett kitelepítések. A gazdagabb helyeken (pl. New York városában, vagy Velencében) tengeri védőgátakat építenek, de nyilván nem lehet minden tengerpartra falat építeni” – mondta Bart István.

Egy klímakatasztrófa komoly kihívás elé állítaná az embereket (Fotó: Direct One / Canal+)

Vajon a katasztrófa még elkerülhető vagy lassítható? Tényleg száz milliók élete kerülhet veszélybe, vagy akár komplett országok tűnhetnek el, mint a Mi a családunk című sorozatban?