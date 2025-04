Nem hiszed el, ki járt Rácz Jenő kislányának szülinapján

A sztárséf és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra 2021-ben házasodtak össze, majd 2022 áprilisában meg is született első gyermekük, Kamilla. Rácz Jenőék lánya a napokban ünnepelte harmadik születésnapját, aminek alkalmából szülei egy aranyos szülinapi partit rendeztek neki. Rácz Jenő kedves szavakkal köszöntötte fel szeretett kislányát egy Instagram-posztban .

Rácz Jenő és felesége nagy szeretetben nevelik kislányukat, Kamillát (Fotó: Szabolcs László)

Rácz Jenő így köszöntette kislányát

A szemünk fénye vagy. Minden álmod váljon valóra kislányom. Sokan vagyunk gyermekesek, és mindenkinek a sajátja a legfontosabb, ez normális. Így együtt tudtok velem érezni, hogy csordulásig van a szívem, büszke apa vagyok, ez a legjobb dolog a földön! Őszintén ajánlom mindenkinek, aki családvállalás előtt áll: a gyerek a legjobb dolog a világon, semmi sem fontosabb annál

– osztotta meg követőivel a sztárséf ezt az örömteli pillanatot.

Rácz Jenő gyereke nagy meglepetést kapott

Azonban lufikkal tarkított szülinapi gyermekzsúr viszont nem telt el anélkül, hogy egy meglepő sztárvendég is betoppant volna a buliba. A megosztott képeken látszik, ahogy Bing nyuszi is benézett a Rácz családhoz azért, hogy felköszöntse a kis Kamillát. A meglepő sztárvendég megérkezéséről egy videó is készült, amiben érzékelhető, hogy Rácz Jenő lánya mennyire örül a két lábon járó ajándéknak.

Rácz Jenő felesége mindenben támogatja a sztárséfet és gyermeküket (Fotó: hot! magazin)

A meglepetésvendéget mindenki imádta

A bejegyzés kommentszekciójában többen is kifejezték jókívánságaikat, de akadtak olyanok is, akiknek szintén elnyerte tetszését a szülinapi sztárvendég.

„Életem, nagyon cuki! Isten éltesse” – közölte jókívánságait Curtis az Instagram-poszt alatt, de Puskás Peti és Herceg Dávid is köszöntötte a sztárséf gyermekét.

„A nyuszis performanszomat privátban tudjátok ti is megrendelni” – viccelődött egy kommentben Fördős Zé azzal, hogy ő volt a jelmezes sztárvendég Rácz Jenő gyermekének szülinapján.

„Én is szeretnék ilyen nyuszis ajándékot a szülinapomra” – olvasható egy humoros hozzászólásban.