Tóth Vera duplán ünnepel: „Most érzem magam a legszebbnek és a legjobban”

Tóth Vera Artisjus-díjas magyar énekesnő. Az első Megasztár győzteseként vált ismertté. Három évvel fiatalabb húga, Tóth Gabi szintén énekesnő. A napokban igazán fontos időszakot él át az életében, ugyanis duplán is ünnepelhet: negyvenedik születésnapja és húszéves zenei pályafutása alkalmából.

Fotó: Knap Zoltán

Ezen két jeles mérföldkő kapcsán a Glamournak adott egy exkluzív interjút, amiben felidézi eddigi útját. Húsz év a reflektorfényben, egyedi hangzás, műfaji sokszínűség és folyamatos megújulás jellemzi Tóth Vera zenei pályafutását.

„Ne hagyjuk, hogy a kor határozza meg, hogyan kellene kinéznünk vagy viselkednünk. Ahogy idősödünk, egyre fontosabb, hogy megtaláljuk a saját hangunkat és stílusunkat, ami igazán hozzánk illik. Negyven felett is lehetünk szexik, élvezhetjük az életet, és nem kell lemondanunk semmiről. A XXI. században egy negyvenes nő már sokkal modernebb, mint akár egy generációval ezelőtt. Nem zavar a korom, most érzem magam a legszebbnek és a legjobban. Sőt, akár még öt-hat évet is letagadhatnék. Miért is kéne ekkora ügyet csinálni abból, hogy negyven lettem? Nem a korom okoz problémát, inkább az idő múlásával és az élet fogyásával kell szembenéznem, mert az élet szép.” – árulta el Vera, mit jelent számára a kor és milyen hatással van az életére.

Az énekesnő igazán elgondolkodtató szavakba öntötte életfelfogását. Azt is boncolgatta, miért lehet az, hogy sokaknak frusztrációt okoz a kora, és nem tudják megélni a boldogságukat.

„Szerintem sokszor mi magunk állítunk fel olyan korlátokat, amelyek aztán limitálják a boldogságunkat, harmóniánkat. Ha mindig csak mások külsejére összpontosítunk, vagy gyorsan ítélkezünk másokról, akkor könnyen elzárkózhatunk attól, hogy lelkileg teljesek legyünk. Például, ha valaki jobban érzi magát a bőrében, amikor lefogy, akkor egy új stílus felfedezése akár az egész életére hatással lehet, erre is nyitottnak kell lenni, hogy megtaláljuk, mi áll jól igazán. A külső dicséret, amit mostanában én is kapok, hihetetlenül emeli a lelki állapotomat, még akkor is, ha én belül nem mindig érzem magam a legjobb formámban. A kedves szavak másoktól segíthetnek oldani a belső frusztrációkat, és arra emlékeztetnek, hogy mindannyian megérdemeljük az elismerést és a szeretetet, amit a másik adhat, csak el kell fogadni és jó helyre tenni magunkban. Ezt az üzenetet szeretném átadni a filmmel is: sokkal boldogabbá válhatunk, ha nem korlátozzuk és skatulyázzuk be saját magunkat. Ha képesek vagyunk kilépni a saját korlátainkból, sokkal szabadabbak és elégedettebbek lehetünk” - zárta sorait Tóth Vera.