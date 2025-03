Hoppá: magyar rendező filmjében szerepel Pamela Anderson

Mundruczó Kornél olyan filmeket készített, mint például a Fehér isten vagy a Jupiter holdja, a 2020-as Pieces of a Woman című nemzetközi produkciója pedig meghozta számára a világsikert. Nem sokkal később ő rendezte a Pókemberként elhíresült Tom Holland sorozatának, A zsúfolt szoba című szériának 3 epizódját is, és úgy tűnik, hogy a következő projektje is hollywoodi színészekkel lesz tele.

Mundruczó Kornél / Fotó: Picture-Alliance via AFP

Kiderült, hogy Mundruczó Kornél következő nagyszabású filmje, a Place to Be ismét tele lesz sztárokkal, hiszen szerepelni fog benne a Thor harmadik és negyedik részének Oscar-díjas rendezője, Taika Waititi és a szintén Oscar-díjas színészlegenda, Ellen Burstyn is – most pedig egy igazi ikon csatlakozott a stábhoz.

Bejelentették, hogy a Baywatch gigasztárja, Pamela Anderson is csatlakozott Mundruczó Kornél projektjéhez.

Pamela Anderson / Fotó: Penske Media via Getty Images

A Place to Be elvileg egy idős hölgyről és egy középkorú férfiről szól, akik együtt utaznak Chicagóból New York-ba, hogy hazavigyenek egy elveszett versenygalambot, közben pedig összeismerkednek és barátságot kötnek. A drámaként jellemzett film egyelőre előkészületi stádiumban van, de jó eséllyel még idén leforgatják, és talán jövőre be is mutatják.