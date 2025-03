Király Viktor születésnapja nem volt tökéletes

Király Viktor és Ben 1984. március 29-én született New Yorkban. A fiúk szoros kapcsolatban állnak egymással, és mivel ikrek, gyerekkoruk is sok közös élménnyel volt teli. Gyermekkorukban mindketten zenei tehetségükről tettek tanúbizonyságot, de Viktor hamarabb kezdett el komolyan foglalkozni a zenével, és ő lett az, aki később a közönség előtt is ismertté vált. Benjámin inkább a háttérben maradt, és a zenei karrierjét a háttérmunkákra összpontosította. A két fivér már hosszú ideje él két különböző kontinensen, ám a távolság sem akadályozza meg őket abban, hogy akár a legtitkoltabb érzéseiket és vegye a másik radarja. Egypetéjű ikrek, bármi történik az egyikkel, azt azonnal megérzi a másik…

Király Viktor családja: édesapja, Király Tamás, no meg az énekes két testvére, Linda és Ben

Fotó: Szabolcs László

Király Viktor ikertestvére messze van

Ben Amerikában él, ott alapított családot, Viktor viszont Magyarországon épített karriert. A Király család többi tagja is itt él, Linda és a szülők is Budapesthez kötődnek. Bár a família tagjai sokszor szelik át az óceánt, hogy együtt lehessenek, vannak bizony olyan élethelyzetek, amikor hiába az akarat, a család nem tud teljes lenni egy jeles napon. Így volt ez most is, a Király fiúk születésnapján.

Király Linda Insta-sztoriban mutatta meg, hogy telefonon köszöntötték fel a testvérüket Fotó: Király Linda Instagram-oldala

A születésnapi bulin készült fotók tanúsága szerint a családi ebéden Linda hívta fel videón keresztül a testvérüket, és telefonon köszöntötték őt fel. Bár mindenki nagyon boldognak tűnt a felvételeken, azért biztosak lehetünk benne, hogy a két iker szívében mégiscsak volt egy hangyányi hiányérzet…