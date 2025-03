Együtt vacsoráztak a Kossuth-díjas zenei legendák

Közös fotót osztott meg Leslie Mandoki a Kossuth-díjasok vacsorájáról, melyen Szörényi Leventével (Illés & Fonográf), Debreczeni Ferenc Cikivel (Omega), Demjén Ferenccel és Frenreisz Károllyal (Metró, Lokomotív, Skorpió) látható.

A világhírű zenész és a hazai legendák láthatóan jól érezték magukat, amiről Leslie "micsoda este..., micsoda dumák..." megjegyzése is tanúskodik.

Leslie Mandoki hozzátette, ha a Szörényi vagy a Demjén dalok New Yorkban vagy Londonban születtek volna, akkor sok-sok világklasszis dala az emberiségnek tőlük származna.

Így mi magyarok összeültünk a Kossuth-díjasok díszvacsoráján a Vigadóban. Nagyon hálás vagyok a nemzetközi elismerésekért mint komponista és szövegíró is, pláne most a Rock’n’Roll Hall of Fame Event után, vagy az American Songwriter elismerései után, de ilyenkor, amikor nagyon röviden a szülőhazámban járok, bizony összeszorul a szívem, hogy nekem nem adatott meg, hogy gyönyörű anyanyelvünkön alkothassak

– tette hozzá a világhírű zenész.