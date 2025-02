Tóth Vera gyerekkori álma vált válóra: Titkos szerelmével találkozott

Az 1990-es évek végének legfelkapotabb fiúbandája a Shygys a mai napig nagy népszerűségnek örvend. Egyik legnagyobb rajongójuk pedig az ismert és elismert énekesnő, Tóth Vera…

Tóth Vera gyerekkori vágya vált valóra a napokban (Fotó: Knap Zoltán)

Tóth Vera: „Fiúk a kisszobám faláról"

Gyerekkori kedvencei koncertjén tombolhatott Tóth Vera.

Fiúk a kisszobám faláról, avagy, az úgy volt, hogy a Ráskó Esztivel karöltve meghívtuk meglepetés fellépőnek a Shygyst Szentesi barátnőm szülinapi zsúrjára. Eszméletlen jó bulit csaptak a srácok! Köszönöm nekik az élményt!

– áradozott a közösségi oldalán a Megasztár első évadának győztese.

Fordult a kocka: Vera lett a rajongó

Tóth Vera már hozzászokott, hogy lépten-nyomon megismerik, s autogramot kérnek tőle – vagy mióta az okostelefonok tért hódítottak, már inkább szelfire invitálják a rajongók. Ezúttal azonban fordult a kocka, és ő vedlett át rajongólányba, amikor meglátta a háromtagú bandát, amiért annyira rajongott tiniként. Mint most elárulta, gyerekkori szobája falán plakátként kiragasztva csodálta a jóképű fiúkat, lopott pillanatokban pedig talán csókot is nyomott papírmásuk arcára…

Nincs vele egyedül, egy egész generáció őrült meg a most Verával pózoló trióért, azaz Csordás Levente „J.D.”, Gajdos Attila „Julian” és Ács Bálint „Martin” hármasáért, korábban pedig Gera Zoltán „Brandon” és Zákony János „Zak” is törte a női szíveket.

Tóth Vera fogyása mindenkit lenyűgöz

Alighanem az énekesnek is megtisztelő volt Vera oldalán pózolni. Az énekesnőre egyébként kis túlzással rá sem ismerni, bár gyakorlatilag az egész életét fogyókúrával töltötte, az utóbbi néhány hónapban ért el igazán látványos átalakulást. Nem is titkolja, gyomorszűkítő műtétet hajtottak végre rajta, bár kihangsúlyozta, ez sem könnyű út, emellett is rendkívüli önfegyelmet és odafigyelést igényel, hogy megtartsa a helyes életmódot.