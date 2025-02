Horváth Csenge kitálalt a pasikról: mégiscsak Michele Morrone az esete?

Horváth Csenge Fésűs Nelly lányaként szinte a rivaldafényben cseperedett gyönyörű nővé, így nem is csoda, hogy a sikeres fiatal modellért rengetegen rajonganak, különösen férfiak. Ezért nem is meglepő, hogy őt választották Michele Morrone mellé a HELL Energy reklámjába. A világsztár és Csenge a kisfilmben kifejezetten közel is kerültek egymáshoz, bár a lány elmondása szerint nincs közöttük több mint munkakapcsolat. Ebben persze sokan kételkednek, de akadnak olyanok is, akik szerint nem passzolnak egymáshoz korban, hiszen Michele Morrone és Horváth Csenge között több mint 10 év a különbség. Ennek ellenére most nagyon úgy tűnik, hogy a lánynál a korabeliek nem is rúghatnak labdába.

Horváth Csenge modellként egyre sikeresebb karriert épít, de úgy tűnik, a szerelem egyelőre elkerüli

Fotó: Máté Krisztián/Ripost

Horváth Csenge legutóbbi szakítása óta egyszer sem beszélt magánéletéről, sőt egy-egy elejtett mondatából úgy tűnt, hogy nem is vágyik új szerelemre. Persze, hogy miért futott zátonyra ez a kapcsolat, azt senki sem tudja, de igencsak elvehette a fiatal lány kedvét a korabeli pasiktól. Horváth Csenge TikTok-oldalán posztolt egy vicces videót, amiben nagyon rövid, de annál beszédesebb véleményt fogalmaz meg a férfiakról.

Véleményem a mai generáció hímnemű egyedeiről röviden

– írta szösszenethez, ami alapján Csenge eléggé kivan a korosztálya pasijaitól. De akkor ki rúghat nála labdába? Talán egy idősebb világsztár?

Horváth Csenge párja Michele Morrone lehet?

A rövid videó persze nem bizonyítja kettejük románcát, az viszont már annál inkább alapot ad a találgatásoknak, hogy a forgatásokon kívül is elcsípték együtt a két sztárt, nem is akárhol. A szemtanú szerint Michele Morrone Horváth Csenge társaságában egy igen meghitt estét töltött el Budapesten.

Ma éjszaka Michele Morrone társaságában pezsgőzött megbújva, édeskettesben a Múzsában

– írta az egyik felhasználó a Redditen.

Azt persze nem tudhatjuk, hogy ez valóban így történt-e, de az igen valószínű, hogy a 365 nap filmek Massimo Torricellijének több esélye van Csengénél, mint az egyszerű halandó pasiknak.