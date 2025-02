Közel járt a csókhoz Horváth Csenge és a világsztár: „tartjuk a kapcsolatot”

Fésűs Nelly gyönyörű, ezt jól tudjuk, azt azonban kevesen tudják, hogy lánya egy igazi szépség. Horváth Csenge szépségére már sokan felfigyeltek, így bizony modellként kezdte meg karrierjét, ám immáron színésznőként is kipróbálta magát. A Borsnak arról mesélt, hogy a 365 nap főszereplőjével, Michele Morronéval forgatott, és majdnem egy csók is elcsattant közöttük.

Horváth Csenge igazán gyönyörű

Horváth Csenge Michele Morrone oldalán egy olyan lányt alakított a HELL reklámjában, aki mindössze egy pillantásával megigézi a jóképű színészt. De vajon a valóságban is ez történt?

Én ezt ugyanúgy fogtam fel, mint bármilyen más munkát. Mondhatni, szinte teljesen mindegy az, hogy kivel dolgozom, mert számomra nem ez a lényeg. A lehető legtöbbet és legjobbat szerettem volna kihozni magamból, különösen, hogy ez egy elég nagy kampány

– kezdte.

− Michele Morrone filmjeit én személy szerint nem láttam, de azt tudom, hogy sok nő számára ő egy ideál. Ennek ellenére én nem igazán tekintettem rá úgy, mint egy férfira, inkább csak mint egy munkapartnerre – vallotta be Csenge.

De amikor ez kikerült, akkor az összes barátnőm mondta, hogy a világ legszerencsésebb lánya vagyok, és mennyire örülnek nekem. Tulajdonképpen ők ezt így egy közös sikernek könyvelték el, hogy ezt miattuk is csináltam

– mesélte nevetve.

Csenge és a 365 nap filmtrilógia szívtiprója a videóban egymás karjában kötnek ki (Fotó: YouTube)

Nem Michele Morrone lesz a nagy Ő Horváth Csenge életében

Ennek ellenére mégis van valami, ami mindkettejüknek tetszett a másikban, a modell erről is lerántotta a leplet.

− Nagyon rendes volt végig, de neki is hasonló a morálja, hogy amikor dolgozni kell, akkor semmi más nem számít. Nekem ez nagyon szimpatikus volt benne, és mint utólag kiderült, neki is bennem. Azt gondolom, hogy emiatt a hozzáállás miatt alakulhatott ki közöttünk egy jó munkakapcsolat, ami a mai napig megmaradt

– árulta el.

Hogy micsoda? Ezek szerint Csenge még most is tartja a kapcsolatot az olasz szívtipróval? Ez is kiderült.

Beszéltünk, igen, most, hogy megjelent a reklám, illetve nyilván összebarátkoztunk ezalatt az egy hét alatt, úgyhogy igen, mondhatni tartjuk a kapcsolatot

– vallotta be sejtelmesen.