Durva változás: Biztos, hogy nem ismered fel a Házasság első látásra egykori sztárját

A Házasság első látásra első szériája is hatalmas sikereket aratott. Horváth Enikő, a műsor ikonikus szereplője számára azonban nem ért boldog véget a kísérlet. Petivel ugyan az ország szeme láttára mondták ki egymásnak a boldogító igent, kapcsolatunk azonban nem működött, így a frigy végül válással végződött.

Házasság első látásra: Az első évadban Horváth Enikő (balról a negyedik) még szőke hajjal (Fotó: Polyak Attila)

Házasság első látásra Enikő fél éve boldog kapcsolatban él

Az egykori házaspár egyáltalán nem tartotta egymással a kapcsolatot a műsor után, sőt, Enikő egy időre el is tűnt, mivel egy hajón dolgozott, ahol kevés lehetősége volt közösségi oldalával foglalkozni. Azóta viszont – követői legnagyobb örömére – egyre többet posztol, tavaly augusztusban például arról is lerántotta a leplet, hogy újra megtalálta a boldogságot. A csinos híresség ezzel a kapcsolattal már jóval óvatosabban bánik, korábban a Metropolnak nyilatkozott is szerelméről, de nagyon úgy tűnik, hogy az idő őket igazolja.

Jól érezzük magunkat együtt, tényleg rengeteg a közös bennünk. Például ő is tevékenykedett a médiában, a Love Island című realityben szerepelt, és a TikTok-on is vezet egy oldalt. Jelenleg viszont civil munkát végez, és nem szeretnénk kitenni a kapcsolatunkat a nyilvánosságnak

– mondta akkor.

Enikő legfrissebb bejegyzése alaposan meglephetett mindenkit, a róla készült portréfotón ugyanis – amit itt lehet megtekinteni – korábbi középhosszú, szőke tincsei most hosszú, sötétbarna árnyalatban pompáznak. Bár két héttel ezelőtt egy közös szerelmes fotóval már bejelentkezett, a mostani posztja fekete-fehérben készült, amely még inkább drámaivá és igézővé teszi a tekintetét és a külsejét. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy Enci nem csak korábbi kapcsolatát, hanem egykori megjelenését is teljesen maga mögött hagyta, lezárt korszaknak tekinti és már csak előre, a jövőbe tekint. A követők egyébként odáig vannak a változásért, szerintük a barna hajszín fantasztikusan áll neki és Milánnal is gyönyörű párt alkotnak.