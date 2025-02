A Barátok közt a maga idejében a legnépszerűbb tévésorozatnak számított, minden este a képernyők elé szögezve a nézőket. A széria 23 évet, és elképesztő, 10 456 epizódot ért meg, és a Barátok közt szereplői azonnal sztárok lettek. Akad azonban, aki inkább kimaradt a csillogásból. Ilyen Kőváry Tamás is, aki a sorozatban Novák Csaba karakterét alakította. Tihanyi-Tóth Csaba és Csapó Virág képernyős "fiából" valódi reneszánsz ember lett.

Kőváry Tamás jóval a Barátok közt után, napjainkban – Fotó: RTL

Élet a Barátok közt után

Az egykori színész nem távolodott el a képernyőtől, pontosabban a mozgóképes formátumtól. Még 2011-ben alapított egy filmes céget, ma pedig mér teljes körű videós (és fotós) szolgáltatásokat nyújtanak professzionális szinten. Még az IMDb is jegyzi őt, több magyar produkció technikai stábjának tagjaként, illetve egy rövidfilm producereként is, de a legsikeresebb magyar mozifilm, a Futni mentem forgatásáról is posztolt képet a kamera mögül. Arról nem is beszélve, hogy a Dűne: Prófécia című sorozaton is dolgozott.

A vízen és a vízben is barátok közt

De a magánéletben sem tétlenkedett, amióta eljött a Mátyás térről. A 47 éves filmes kétgyermekes apuka, lányai 17, illetve 14 évesek. A család és a munka után a sport a harmadik nagy szerelme. Kiválóan lovagol, és szenvedélyes motoros, 2010-ben a Dakar ralin is szeretett volna végigmenni, de olyan súlyosat bukott járgányával a felkészülési időszakban, hogy nem tudta pótolni a rehabilitációra szánt időt, és nem állt rajthoz.

Manapság úszik, és vitorlázik, és sokoldalúságát mutatja, hogy mindkettőben mer nagyot álmodni. A február 8-9-én megrendezett, II. Szalai János Rövidpályás Szenior Országos Úszóbajnokságon három arany-, és három ezüstérmet szerzett, a 4x100-as gyors váltó tagjaként ráadásul országos csúcsot állított fel!

A vitorlázás terén pedig valódi kalandorként tarthatjuk számon. 2024-ben ugyanis elhatározta, hogy havonta egyszer teljesíti a Kékszalag távját, ami légvonalban 155 kilométert jelent, és a verseny kiírása szerint kikötés nélkül, 48 óra alatt kell teljesíteni. Tamás persze nem ennyire szigorú magához, de az átlag halandó szemében azzal is hős, hogy azóta is, esőben-hidegben teljesíti a vállalását.