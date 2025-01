Ez van Peter Srámek és Nótár Mary közt: "Ő egy gyönyörű nő..."

Boldogabb már nem is lehetne a fiatal énekes, mivel ennél jobb évkezdete még sosem volt. Peter Srámeket ugyanis felhívta Nótár Mary, hogy itt az ideje, hogy duettet énekeljenek.

Peter Srámek nem titkolja, lenyűgözte Nótár Mary / Fotó: Facebook/Peter Srámek

Peter Srámek kitálalt Nótár Maryről

A Sztárban Sztár All Stars műsorban nem csak a zsűrit, de a nézőket is lenyűgözte adásról-adásra a fiatal énekes. Peter Srámek emlékezetes alakítást nyújtott például Tóth Gabi bőrébe bújva, sokak szerint jobb volt, mint az eredeti. Az előadó végül meg is nyerte az All Stars évadot, amivel hatalmas vágya vált valóra. A boldog év vége után ráadásul még boldogabb az új év kezdete, ugyanis Nótár Mary felhívta, legyen közös daluk.

– Először pár éve beszéltünk arról, hogy legyen egy duettünk, de aztán mind a kettőnknek más projektjei voltak, elmentünk egymás mellett – mesélte lapunknak Peter Srámek. – Aztán tavaly decemberben, amikor megint összefutottunk, viccelődve megkérdeztem, hogy na mikor lesz közös dal? Erre azt válaszolta, majd januárban felhív. Mivel tudom, mennyi dolga, fellépése van, igazából nem számítottam semmire. Erre Mary tényleg felhívott, hogy itt az idő. Megmutatta a dalt, ami elsőre magával ragadott.

A szlovák származású énekes és a mulatós sztár először dolgoztak együtt / Fotó: Instagram

Első közös duettjük Valentin-napon debütál

A népszerű előadó azt is elárulta, hogy ez a duett teljesen más, mint amit tőle megszoktak az emberek, a rajongók. Egy új stílus, amiben nagyon jól érezte magát és ez a mulatós sztárnak köszönhető.