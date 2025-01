Biztosan sokan emlékeznek még arra, milyen tündérmesébe illő módon talált egymásra Mikes Anna és Krausz Gábor, a Dancing with the Stars alatt. A szerelmespár a közelmúltban a gyönyörű Maldív-szigetekre utazott el édeskettesben, ahol sor került a lánykérésre is: ezzel a kapcsolatuk újabb mérföldkőhöz érkezett.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Havran Zoltán

Az immáron jegyespár azóta már hazatért, mi több, kezdetüket vették - ismét -, a dolgos hétköznapok, azonban ezt a gyönyörű táncos, Anna, a legkevésbé sem bánja.

Már nagyon hiányzott a téli szünet után a TÁNC!

- jelentette ki Instagram-posztjában Mikes Anna, mialatt egy videót is megosztott a táncóráiról.

A tánccal a boldogság is kifejezhető, de maga a tánc örömet és boldogságot okoz. Nagyon jól látszik az óráidon, Rajtad Anna és a tanítványaidon is! Sok-sok ilyen csodás pillanatokat kívánok!

- üzente a táncosnőnek az egyik követője.

Cukik vagytok!

- tette hozzá egy másik lelkes rajongó is.