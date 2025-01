Jennifer Aniston felkarolta a királyi család egyik tagját

A Jóbarátok című sorozat ikonikus színésznője, Jennifer Aniston, híres „high-class” baráti köréről, ami most újabb taggal bővült, ezúttal a királyi családból.

Jennifer Anistonnal Meghan igazi rokon lélekre talált (Fotó: getty images / hot magazin)

Jennifer Aniston belső, baráti körébe számos A-listás sztár tartozik, akikkel gyakran szervez vacsorákat és koktélpartikat – írja a Life, példaként említve Courteney Coxot és Sandra Bullockot, akik mellett mellett most egy királyi családtag is helyet kapott ebben az exkluzív társaságban. A színésznő Bel Air-i otthona a legnagyobb sztárok gyülekező helye, most azonban egy váratlan név is felbukkant a vendéglistán: a hölgy pedig nem más, mint Meghan Markle, Sussex hercegnője.

Egy bennfentes szerint a 43 éves Meghan Markle-t Jennifer Aniston vette szárnyai alá. Az ismerős hozzátette, hogy közös barátjuk, Courteney Cox – aki köztudottan Aniston legjobb barátnője –, hozta össze őket. Jennifer híres arról, hogy nagyon megválogatja, kit enged közel magához, így a barátságuk lassan alakult ki.

Meghan és Harry próbálja bővíteni kapcsolatait (Fotó: Getty Images / hot magazin)

Meghan és Harry már egy ideje próbálják bővíteni kapcsolataikat, különösen azután, hogy Harry és bátyja, Vilmos herceg között megint egy kis mosolyszünet van. Úgy tűnik azonban, hogy Jennifer Aniston Meghanban igazi rokonlélekre talált. Jennifer, aki szenvedélyesen szereti a kutyáit, nagyrészt négylábú kedvenceivel osztja meg hatalmas otthonát, amit egykori férjével vásárolt. Bár korábban voltak olyan pletykák, hogy Meghan és Jennifer között feszültség volt, a bennfentes szerint ez egyáltalán nem igaz.