"Harry herceg jelenlegi élete Meghannel nem olyan, mint amilyet elképzelt magának korábban" - állítja egy családi barát

Harrynek 2025-ben eltökélt szándéka, hogy jóvátegye, amit a családja ellen elkövetett. Véleményem szerint Harry is érzi, hogy van felelősségük abban, hogy miért ment tönkre a kapcsolatuk a királyi családdal, miközben Meghan továbbra is az otthoniakra hárítja a felelősséget. Meghan sosem kérne bocsánatot a tetteiért, vagy menne vissza Angliába. Harry azonban más, ő érzi a barátai és a családtagjai hiányát és aggódását. Azt mondom, hogy erős vágya van rá, hogy megbeszélje a dolgokat az apjával és a bátyjával, de egyelőre az amerikai élete visszatartja ettől. Pedig a tavalyi évben tapasztalt egészségügyi krízisek is azt erősítették meg Harryben, hogy nagyobb honvágya legyen, mint korábban bármikor