Hihetetlen, de ez is egy munka: Bruce Willis lépteinek külön szinkronhangja van

Az akciósztár már évtizedek óta a világ egyik legkedveltebb színésze, így nem csoda, hogy hazánkban is rengeteg moziját szinkronizálták. Azt azonban nem gondoltuk, hogy Bruce Willis lábának külön szinkronhangja van, pedig de. Sőt, Bochkoréknál most meg is szólalt.