Az Irigy hónaljmirigy testvérpárja, Sipos Tomi és Sipos Peti több mint húsz éve költözött Pomázra, néhány év különbséggel. Azóta minden évben váltogatják, hogy melyiküknél van a karácsony – akinél összegyűlnek szenteste, az főz, a másikuk pedig a desszertről gondoskodik.

Sipos Tomi és Sipos Peti megadja a módját a karácsonynak, a szilveszter viszont a fellépésekről szól (Fotó: TV2)

Sipos Tomi: „Próbáljuk minden pillanatát kiélvezni”

A Sipos testvérek között rendkívül szoros a kötelék, a család mindennél fontosabb. „Ameddig édesanyánk élt, addig ő volt a halászlé felelős szenteste, sajnos idén már a második karácsonyt töltöttük nélküle. Mivel régen a bátyám is cukrásznak készült, illetve a felesége is cukrász, előfordul, hogy a desszertet is ők csinálták. Halászlé viszont mindig van, ez hagyomány születésünk óta és főként a férfiak szeretik a családban. Karácsony másnapján természetesen rokonlátogatás a program nálunk is” – kezdi Tomi, aki szerint a karácsonynak óriási ereje van család tekintetében, hiszen amióta a lánya megszületett, azóta más dolgok kerültek fókuszba.

Egy gyerekkel nyilván egészen más értelme van a karácsonynak, mert a Jézuska hozza az ajándékokat, nálunk már csak a gyerekek kapnak. Amíg az unokaöcséim kisebbek voltak, róluk szólt a dolog, most pedig inkább a lányomról. Ő is kezd már belelépni a kiskamasz korba, minden előnyével és hátrányával együtt, de egyelőre még élvezzük a gyerekkor minden pillanatát, mert így annyira meghitt ez az ünnep. Nagyon szép korszak ez és gyorsan elrepül.

Sipos Tomi: „Lehetetlen helyen is ért már bennünket a szilveszter”

Az énekes elárulta, hogy nagyjából harminc éve minden szilveszterkor dolgoznak az Irigy Hónaljmiriggyel, amit cseppet sem bánnak, idén is így lesz.