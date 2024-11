Régen a suliban egyébként mindkettőnknél probléma volt, hogy el se olvastunk egy feladatot, de már írtuk rá a választ, ebből állandóan csak a szívás volt. Éppen ezért a lányomnak is mindig azt mondom, hogy először olvassa végig a kérdést, értelmezze és utána gondolja végig. Próbáltunk mi is ezzel a módszerrel előnyt szerezni magunknak a műsor során. Volt a játékunkban kockáztatás, volt benne tudás és volt benne szerencse is, úgyhogy összességében véve egy nagyon kerek, szuper játék volt.