Mint arról elsők között beszámoltunk a Párizs ostroma című, a CANAL+ egyik leglátványosabb szériája kapcsán, mely december 2-től a magyar közönség számára is elérhető a Direct One kínálatában, a sorozat producere Gerard Butler. Ráadásul nincs megállás: az 55 éves skót színész tovább szélesíti a Támadás a Fehér Ház ellen-szériát nem is egy, de mindjárt két filmmel!

Izgalmakban bővelkedik a Párizs ostroma című sorozat (Fotó: Canal+/Direct One)

Mire készül Gerard Butler?

Vajon hol folytatódnak a 300 című mozi sztárja által megformált Mike Banning kalandjai az amerikai, az angol, illetve a francia főváros után? Azt beszélik, hogy Butler – akárcsak a Párizs ostroma esetében is – produceri minőségben is részt venne a projektben. Ráadásul az sem kizárt, hogy a Star Wars-mozik mintáját követve Gerard Butler is újabb trilógiában gondolkodik, mivel Has Fallen 5 munkacímen az ötödik mozit is bejelentette a színész csapata. Motiváció pedig akad: az első három film ugyanis több mint fél milliárd dollárt hozott világszerte, ráadásul nem csak a mozikban tarolt, de a tévé- illetve a streaming-csatornákon is sokan megnézik.

Igazi adrenalinbomba a Párizs ostroma

Ám amíg Banning visszatér a mozikba, addig tréningezhetünk a Direct One sikersorozatával. Hogy miről szól a Párizs ostroma? Egy francia védelmi tiszt és egy MI6-ügynök egy terrortámadás után összeáll, mivel úgy sejtik, hogy a szörnyűség csak a kezdet, az igazi, elképesztő összeesküvés még várat magára. Vajon működik a párosuk ott, ahol talán senkiben, még esetleg egymásban sem lehet megbízni?

A sorozat kapcsán egy Akciódús karácsonyi kampány indult.

