Kökény Attila családcentrikus ember, annak idején már a Megasztárba is a közeli hozzátartozói kísérték el. Nem véletlen, hogy az évek alatt egyáltalán nem kopott ki a fejéből ez a felfogás.

Kökény Attila és Aranka karácsonyi lázban égnek – Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Mint mindig, úgy idén is nagy banzájt tervez az énekes és családja az ünnepekre. Az évek alatt azonban átkerült a hangsúly, és nem a féktelen mulatozás, hanem a közös imádkozás és a minőségi együtt töltött idő került előtérbe.

– December hatodikán született a legkisebb unokánk, így azóta mindig a hónap elején elkezdődik a készülődés. Elindul a vásárlási lázunk, hogy mit kapjanak az unokák.

Sokszor előfordult, hogy az utolsó percben szereztünk be mindent, de csak akkor, amikor nagyon sok dolgom volt, és nem maradt idő rá.

Általában azért már előre megvesszük az ajándékok nagyját. Szerencsére Aranka mindent kézben tart, szóval nem aggódom – kezdte büszkén Attila a Hot! magazinnak.

Kökény Attila és Aranka túlzásba vitte a pihenést

Három gyermek és négy unoka mellett arra is kell törekedni, hogy férjként és feleségként tudjanak örömet okozni a másiknak a hétköznapokban.

– Mostanában próbálunk odafigyelni arra, hogy egymással is foglalkozzunk. Nyilván nem megyünk el minden héten wellnessezni, de nincsenek is ilyen igényeink. Nagyon szeretünk például a Széchenyi fürdőbe járni. Volt olyan év, amikor azt mondtuk, hogy túlzásba vittük a pihenést, és olyan is, amikor az volt a baj, hogy nem mentünk sehova. Vannak tipikus ran­di­prog­ram­jaink, nemrégiben jártunk moziban, és színházba is szeretünk menni. Szerencsére remek baráti társaságunk van, velük járunk üdülni. Amióta Lali önálló, már bátran tervezünk akár egy hétre is. Szerencsére van segítségünk a nagymama személyében.

Kökény Attila és felesége, Aranka amikor csak tehetik, közös randiprogramokat szerveznek – Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

„Sokan vagyunk a lakásban, rengetegen ünneplünk”

Attiláéknál az unokákkal együtt visszatért az a fajta érzés, amit annak idején a három gyereküknél éreztek, amikor ők voltak kicsik. Ilyenkor egyszerre tör fel a nosztalgia és kerülnek ünnepi hangulatba.

– Nekünk akkor volt igazi a karácsony, így most, hogy körülöttünk szaladgál a négy apróság, újraéljük az emlékeket. Ilyenkor sokan vagyunk a lakásban, rengetegen ünnepelünk, örülünk, eszünk, iszunk és persze nagyokat beszélgetünk. Nyilván átalakult a karácsony, mert régen sokat ittunk, most meg inkább imádkozunk – árulta el Aranka.

– Nagyszülőként ráadásul az a feladatunk, hogy elkényeztessük az unokákat – vette át a szót Attila. – Amit nem engednek meg nekik otthon, azt nálunk szabad. Persze nemcsak a kicsikre, hanem a nagyokra is gondolunk.

Tudjuk, mennyire leterheltek év közben az asszonyok, hiszen minden erejüket a gyerekeiknek és a háztartásnak szentelik.

Próbálunk kedveskedni nekik egy közös programmal vagy élménnyel, amit meg tudnak élni férjként és feleségként.

A Kökény házaspárt nagyon is mozgásban tartják a gyerekek, emellett mindig is igyekeztek figyelmet fordítani arra, hogy ne legyenek ősz hajú, bottal járó nagyik, elvégre fiatalon lettek nagyszülők.

– Nagyon fiatalosak vagyunk. Én az a nagypapa vagyok, aki, ha kell, elviszi őket a játszóházba, és velük együtt bolondozik. Bármennyire is ódivatúan hangzik, mi mindig családban gondolkodtunk.