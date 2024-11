Kisbabával a kezében látták a Házasság első látásra sztárját

Kriston Peti még a TV2 Házasság első látásra első évadában próbálta megtalálni a társát. Bár szingliként hagyta el a műsort, a rajongók most is imádják az izmos, szinte tökéletesre kidolgozott felsőtesttel rendelkező fiatalembert, aki nagyon sok ajánlatot kap a női rajongóktól.

A Házasság első látásra Petijéért odavannak a nők (Fotó: Szabolcs László)

A TV2 sztárja gyakran kápráztatja el a lányokat, egy félmeztelen, vagy edzős képpel, most azonban egy szívet melengetőbb képet osztott meg. Peti legutóbbi képén ugyanis egy kisbabát fog a kezében. Mielőtt sokan a kardjukba dőlnének, ne tegyék! A pici nem az övé, ő csupán büszke nagybácsiként pózol a kisfiúval.

Nagybácsi szerepben mostantól! Egy csodafiúval bővült a család!

– írta büszkén Peti a közös képhez, ami alá csak úgy záporoznak a gratulációk.

„Lassan neked is kellene, olyan jól áll a kezedben” – írta az egyik rajongója.

Jobban szeret személyesen ismerkedni Házasság első látásra Petije

Peti a nyár végén a Borsnak elárulta, hogy idén nagyon sokat bulizott és ismerkedett, de sajnos nem találta meg azt a lányt, aki elrabolja a szívét.

„Párkapcsolatom nem volt, és azóta sincs. Persze ajánlatokat még mindig kapok, bár már kevesebbet. De ha elmegyünk szórakozni, akkor az ittas állapotban lévő nők azért szoktak próbálkozni. Nyilván randizni is szoktam, de valami nem az igazi, mert nem igazán változik a helyzet, legalábbis jó irányba. Igyekszem nyitott szemmel járni és vevő is vagyok az ismerkedésre, de nem minden áron. Egyébként is jobban szeretek személyesen ismerkedni, mert online sok a buktató" – mesélte.