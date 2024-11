„Nem baj, ha nem érzed azt azonnal, amit kellene” – a Házasság első látásra Bogija üzent az új szereplőknek

Bármilyen hülyén is hangzik, de nem szabad túl komolyan venni ezt a dolgot. Én szerintem itt rontottam el, hogy túlságosan komolyan gondoltam azt, hogy én most házas vagyok és imádnom kell őt, mert ő a férjem. Végül is egy idegenhez mész hozzá és ez egy nagyon extrém szituáció. Szóval azt tudnám tanácsolni az új évad szereplőinek, hogy próbálják meg kiélvezni ezt az egészet és ne agyalják túl. Ha nem jön össze, maximum elválnak.